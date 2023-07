Tíz napig bujkált a houstoni reptér mosdójában egy magyar nő

Tíz napig rejtőzködött emberrablók elől egy ötvenkét éves, magyarul beszélő nő a houstoni nemzetközi repülőtér mosdójában. A Travelpulse helyi lapokra hivatkozva számolt be róla, hogy a nőt egy olyan reptéri biztonsági őr találta meg a mosdóban, akit arra képeztek ki, hogy figyelje az emberrablásra utaló gyanús jeleket.

Egy férfi hívta előzőleg telefonon a légikikötő biztonsági szolgálatát azzal, hogy az édesanyját keresi. A nőnek május 28-án kellett volna Houstonban átszállnia egy Európába tartó gépre, de azóta nincs hír róla. A biztonsági őrnek gyanús lett, hogy a hívó miért várt volna öt napot, ha valóban az édesanyjáért aggódna.

Napokkal később a biztonsági őr és a rendőrök megtalálták az egyik mosdóban a nőt.

Az asszony csak magyarul tud, de a biztonságiak fordítóprogram segítségével így is megértették, mit mond. A biztonsági őr összekapcsolta az esetet a korábbi telefonhívással. Hoztak egy tolmácsot is, így a részleteket is megtudták a hatóságok.

Kiderült, hogy a nőt két férfi kísérte a texasi Lubbockból Houstonba. Ott kellett volna átszállnia, de a nő kijátszotta a kísérőit, és nyomát vesztették. A magyar nőt a bevándorlási hivatal munkatársai vették át, akik kórházba vitték, hiszen

tíz napig bujkált, és azalatt szinte semmilyen rendes ételt nem evett.

Az ügyben a rendőrség is nyomozást indított – írja a VG.

Borítókép: illusztráció (Fotó: AFP/Daniel Slim)