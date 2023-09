„Németország a háború legnagyobb vesztese”

A diszlojalitás bélyege

– Az Északi Áramlat pusztulásának az okai rendszerszintűek és logikusan következnek a szemünk előtt lezajló világrendváltásból – írta Facebook-bejegyzésében Robert C. Castel. A biztonságpolitikai szakértő szerint a régi, Amerika által irányított világrendben Washington még megengedhette magának, hogy egy szövetségese – nevezetesen Németország – egykori ellenfelétől váljon függővé. A többpólusú nemzetközi rendben azonban minden blokk a sajátjaira van utalva, a „saját asztalánál” eszik. – A tegnap racionális gazdasági döntése a ma új világrendjében diszlojalitásnak, a szövetségesek elárulásának minősül – véli a szakértő. Robert C. Castel szerint ez az oka annak is, hogy a német kormány nem protestált az Északi Áramlat felrobbantása miatt. „Miért is tette volna? Végre jött valaki, aki ha nem is vérrel, de klímaszomorító metánnal mosta le az árulás gyalázatát.” A szakértő szerint a gázvezetékek elleni merénylet csak a kezdet, a világon kismillió ilyen célpont van: tegnap még legitim gazdasági vállalkozások, ma már azonban egyre inkább a szövetségi rendszerrel szembeni diszlojalitás bélyegét viselik magukon. Remek példa erre Európa Kínával való kapcsolatrendszere.