– Milyen hatással lehetnek az eddig látottak a hadiiparra?

– Amit már most látni lehet, hogy elképesztő összegek ömlenek a védelmi iparba, ez pedig egyre csak növekedni fog az elkövetkező években. A nyugati hadiipar azonban nagy problémával néz szemben: jelenleg a különböző rendszerek tömeges gyártására van igény és szükség, azonban éppen ennek ellenkezőjére, méregdrága eszközök kis mennyiségű gyártására van berendezkedve.

Ebből a szempontból az orosz hadiipar lépéselőnyben van: hiába szenvedett jelentős károkat az ország gazdasága, a védelmi ipar sokkal nagyobb mértékben tud megfelelni a mostani elvárásoknak, mint a kollektív Nyugat.

Emellé párosul, hogy néhány területen – például a légvédelmi rendszerek vagy a hiperszonikus fegyverek esetében – Moszkva a Nyugat előtt jár. Való igaz, a nyugati hadiipari szektorban is megindultak a változások, viszonylag gyorsan, azonban nem vagyok biztos benne, hogy elég gyorsan. Emellett egy háborúban végső soron a hátország, a társadalom támogatása döntő, ebből a szempontból pedig a Nyugat egy kolosszális stratégiai hibát követett el. Először is, Oroszországot és Kínát egy olyan stratégiai partnerségre késztettük, melyet maguktól valószínűleg sosem értek volna el. Ennek egy évszádon át tartó jelentősége is lehet. Másodszor rengeteg pénzt öltünk Ukrajnába, amit sosem fogunk visszakapni, nagyrészt hitelből. Harmadszor pedig a szankciós rezsimnek köszönhetően a nyugati ipari gazdaság meg lett torpedózva. A háborút megelőzően Németország volt az európai gazdaság mozgatórugója, amely az olcsó és megbízható orosz energiahordozókra alapozva növekedett. Százmilliárd euróban mérhető károkat okoztunk magunknak, ez pedig csak egyre emelkedni fog, amíg a háború tart, amíg vissza nem kapcsolják az európai gazdaságot az orosz energiahordozókra.