A terrorizmustól való félelem rettegésben tartja Olaszországot

Olaszország fokozott ellenőrzéseket vezetett be a szlovéniai határszakaszon, hogy ne szivároghassanak be terroristasejtek az országba. Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter hivatalosan is közölte Bostjan Poklukar szlovén hivatali kollégájával, hogy az Európában és a Közel-Keleten megváltozott helyzet miatt biztonsági okokból határellenőrzést vezet be. Az olasz miniszterelnöki hivatal szerdai közleménye szerint a határellenőrzés október 21-től lép életbe, és tíz napig tart. Róma fenntartja magának a jogot, hogy az intézkedést a határidő lejárta után meghosszabbítsa.

A balkáni útvonalon keresztül ugyanis több tízezer illegális bevándorló érkezik Olaszországba. A Friuli Venezia szakaszon keresztül az éve eleje óta 16 ezer migráns lépett be az országba; 80 személyt tartóztattak le, akik autóval vagy kamionokkal segítették a bevándorlók határátkelését. Franciaország, Ausztria és Svájc már korábban döntött a határok katonákkal és drónokkal való felügyeletéről, így a Lampedusán vagy a balkáni útvonalon keresztül érkező migránsok kénytelenek Olaszországban maradni.

A közel-keleti konfliktus elmérgesedése Olaszországot is fokozott óvatosságra inti.

Különösen az Európában növekvő terrorveszély miatt döntött a kormány a határellenőrzések visszaállításáról. Guido Crosetto honvédelmi miniszter az olasz sajtónak nyilatkozva elmondta: az Olaszországban élő bevándorlók között lehetnek olyanok, akik a konfliktust az iszlám világ és a Nyugat közti leszámolásként értelmezik. Akár pár személy is óriási pusztítást hajthat végre.

Jobb óvatosnak lenni, mint később tragédiákkal szembesülni

– mondta az olasz honvédelmi tárca vezetője.

Növekszik a félelem az olasz fővárosban is egy esetleges terrortámadás miatt. Csütörtök délelőtt a római metró Lepanto állomását egy elhagyott bőrönd miatt kellett kiüríteni.

Aggasztó az afrikai migránsokhoz köthető bűncselekmények szaporodása az olasz nagyvárosokban.

A sajtó beszámolója szerint egy 29 éves marokkói származású bevándorló életveszélyesen megsebesített egy 32 éves olasz férfit.

A támadás Rómában, a Piazza Bolognán történt. A támadó kést vett elő és torkon szúrta az egyik járókelőt, majd a véres késsel a kezében elmenekült. Ezt megelőzően egy autóbusz utasait fenyegette meg a késsel. A rendőrségnek rövid időn belül sikerül elfognia a tettest, a hivatalos közlemények szerint nem vallási indíttatásból hajtotta végre az agressziót a marokkói támadó. Az olasz férfi továbbra is életveszélyes állapotban van az Umberto I római kórházban.

Matteo Salvini a nyugati értékek védelmében hívott össze nagyszabású megmozdulását november 4-re Milánóba. A Liga párt vezetője minden olyan olasz és Olaszországban élő külföldit részvételre szólít, aki nem hajlandó teret engedni a fanatikus szélsőséges iszlamistáknak, akikből túl sok van az olasz városokban. A továbbiakban nem tolerálják az erőszakot éltetőket – jelentette ki Salvini, és azt szorgalmazta, hogy vizsgáljanak át minden engedélyezett és engedély nélküli mecsetet Olaszországban.

Felhívta a figyelmet arra az abszurd tényre, hogy miközben őt bíróság elé állították az illegális bevándorlás megfékezése miatt, addig ki tudja, hány terrorista szivárgott be Európába Lampedusán, Trieszten vagy Ventimiglián keresztül.

Borítókép: Migránsok és olasz rendőrök a lampedusai regisztrációs központban 2023. június 14-én (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Vincenzo Livieri)