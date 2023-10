Az Ukrajnának nyújtott uniós segélyek feltételeiről szóló felhívása csütörtöki vitán hangzott el az EU-vezetők kétnapos csúcstalálkozóján.

Az ukrán korrupcióról egyébként korábban az Európai Bizottság egykori vezetője Jean-Claude Juncker is beszélt. Szerinte egyelőre Ukrajnának meg kellene küzdenie a hatalmas korrupcióval, ami az országban van, mielőtt szóba kerülhetne az uniós csatlakozása. A New York Timesban is hosszú cikkben elemzik, hoy Ukrajna Európa második legkorruptabb országa, ahol semmi esély sincs a változásra egyelőre, a lőszerre szánt amerikai segélyből csaknem egymilliárd dollár tűnt el.

Fico egyébként kijelentette, hogy kész támogatni Szlovákia uniós költségvetéséhez való hozzájárulásának négyszázmillió euróval történő növelését a következő négy évben, még akkor is, ha az ország pénzügyei „megsemmisültek”.

Kijelentette, hogy Szlovákia nem fogja visszafogni az uniós mezőgazdasági alapok csökkentését, és a megnövekedett uniós költségvetés növeli a versenyképességet és küzd az illegális migráció ellen.

Borítókép: Robert Fico, az Irány – Szociáldemokrácia (Smer–SD) párt vezetője, Szlovákia miniszterelnöke.(Fotó: MTI/AP/Darko Bandic)