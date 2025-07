Vak vezet világtalant: a Momentum vezetője ad tanácsot a Párbeszéd társelnökének

Aki már elfelejtette volna, létezik egy gyakorlatilag mérhetetlen törpepárt, a Párbeszéd, amelynek a társelnöke Barabás Richárd. Ő is kint volt a pride-felvonuláson, és megrészegíthette a látvány, mert megint lejáratta magát, ahogy azt rendszeresen teszi. Bejelentette ugyanis, hogy 2026-ban a Párbeszéd önállóan indul a választásokon.

– Szokatlan időket élünk, de az még szokatlanabb lenne, ha egy párt nem úgy készülne, hogy elindul a választáson. Úgyhogy mi is erre készülünk, és ennek az előkészítési folyamataiban vagyunk

– mondta az InfoRádióban. A közvélemény-kutatások szerint mérhetetlen, de legfeljebb egyszázalékos a Párbeszéd támogatottsága, ám Barabás szerint ez nem jelent semmit.

Változott a terv

Alig telt egy egy nap, a társelnök már mentegette a menthetetlent. Azt írta ki a közösségi oldalára: „Két, szerintem egyébként nem különösebben meglepő dolgot mondtam. Egy, hibázik az a párt, amely nem készül a jövőre. Kettő, hibázik az a párt is, amely azt gondolja, hogy most tudja, milyen választási rendszer szerint zajlanak majd a 2026-os választások.”

Konkrétan a Párbeszéd indulásáról egy dolgot mondtam: hogy nem született róla döntés.

„Sajnálom, hogy sokan félreértettek, bizonyára fogalmazhattam volna szabatosabban” – írta.

Tompos Márton reagált

Válaszra sem kellett sokat várni: Előkerült a hasonlóan láthatatlan Momentum és annak az elnöke is. Tompos Márton azt írta Barabásnak, hogy megértő, ugyanis ő is kapott hideget-meleget azért, mert januárban bejelentette, pártja elkezdi a választási felkészülést, és a Momentumon belül is elindult a vita erről.

Majd feltette a kérdést: „Mi a fontosabb? A pártunk és az ideológiánk képviselete ellenzékben, vagy a remény és a változás támogatása?”

A Momentumon belül hosszú hónapokig zajlott a vita, aminek a végén a párt küldöttgyűlése mondta ki a végső szót: a haza sorsa most fontosabb, mint a párt indulása a választáson.

Tehát a Momentum nem indul a választáson, hanem tolja a Tisza Párt szekerét.

A magyar politikában egyébként egyedülálló jelenség, hogy a Párbeszéd a megalakulása óta úgy lehet jelen a parlamentben, hogy egy választáson sem mérette meg magát önállóan.