Trump és Putyin nélkül kezdődött meg a csúcs

Megnyílt a világ húsz legnagyobb gazdaságát tömörítő G20 csoport állam- és kormányfőinek kétnapos találkozója szombaton a dél-afrikai Johannesburgban, a világ számos vezetőjének távolléte mellett és az Egyesült Államok ukrajnai béketervéről szóló éles vita árnyékában.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 22. 12:10
Trump nem utazott el a csúcsra (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök, valamint Oroszország és Kína államfői – Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping – egyaránt lemondták részvételüket az afrikai kontinensen első ízben megrendezett G20-csúcson. Mexikó és Argentína vezetői sem vesznek részt az eseményen. Trump kormánya teljes egészében bojkottálja az értekezletet, arra hivatkozva, hogy a dél-afrikai kormány súlyosan elnyomja a fehér farmereket. Dél-Afrika alaptalannak tartja a vádat.

Trump elnök lemondta a részvételt (Fotó: AFP)
A találkozó házigazdája, Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök a csúcs fő témáiként a szolidaritást, az egyenlőséget és a fenntarthatóságot jelölte meg. 

A csúcs legfontosabb prioritásai közé tartozik a feltörekvő és fejlődő országok adósságterheinek csökkentése, az igazságos energetikai átállás, a ritka ásványkincsek tisztességes és tiszta felhasználása, az igazságos tehervállalás a klímavédelemben, valamint az élelmiszer-biztonság.

António Guterres ENSZ-főtitkár pénteken felszólította a G20 tagjait, hogy „befolyásukkal és hangjuk erejével vessenek véget azoknak a konfliktusoknak, amelyek annyi halált, pusztítást és destabilizációt okoznak világszerte".
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

