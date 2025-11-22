Deák Dániel osztotta meg videóját, melyben egy interjú során Donald Trump arról beszélt, hogy szerinte létezik egy működőképes út a béke felé Ukrajnában, és úgy fogalmazott: van lehetőségünk a béke elérésére, de azt Zelenszkijnek is jóvá kell hagynia.
Trump mondatai után Zelenszkij már csak egyet tehet + videó
Deák Dániel politológus osztott meg egy videót a Facebookon, melyhez azt írta: Trump üzent Zelenszkijnek: meg kell barátkoznia a béketervvel, nincsenek lehetőségei!
Amikor a riporter felidézte Volodimir Zelenszkij nyilatkozatát, miszerint országa „vagy egy partnerét, vagy a méltóságát veszítené el” az egyezmény elfogadásával, Trump azt reagálta, Zelenszkijnek meg kell barátkoznia a tervvel, és ha nem tetszik neki, akkor csak folytassák a harcot.
A riporter felvetette azt is, hogy Trump korábban arra utalt: ha Zelenszkij nem fogadja el az ajánlatot, Washington visszavonná támogatását Ukrajnától. Trump erre azt mondta, egy idő után Zelenszkijnek el kell fogadnia valamit:
Eddig semmit sem fogadott el. Emlékszik, nem is olyan régen, itt az Ovális Irodában mondtam neki: nincs jó lap a kezében. Ne feledje, ezt a háborút én örököltem. Ez a háború soha nem történt volna meg. Én örököltem meg. És úgy gondolom, egy éve vagy két éve már meg kellett volna kötni azt a bizonyos megállapodást — a végső megállapodást. Ha a háború el sem indul, ez lett volna az igazán jó alku. Ez is megvalósítható lett volna, ha megfelelő elnöke lett volna az Egyesült Államoknak. De nem olyan elnöke volt.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)
