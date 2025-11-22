Trump mondatai után Zelenszkij már csak egyet tehet + videó

Amikor a riporter felidézte Volodimir Zelenszkij nyilatkozatát, miszerint országa „vagy egy partnerét, vagy a méltóságát veszítené el” az egyezmény elfogadásával, Trump azt reagálta, Zelenszkijnek meg kell barátkoznia a tervvel, és ha nem tetszik neki, akkor csak folytassák a harcot.

A riporter felvetette azt is, hogy Trump korábban arra utalt: ha Zelenszkij nem fogadja el az ajánlatot, Washington visszavonná támogatását Ukrajnától. Trump erre azt mondta, egy idő után Zelenszkijnek el kell fogadnia valamit: