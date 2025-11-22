Szoboszlai is érdekelt a FIFA gáláján, ahol megválasztják az Év legjobbjait

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) immár hagyományosan megrendezi a The Best gáláját, ahol díjazzák a legjobb játékost, a legjobb kapust, a legjobb edzőt, valamint kiválasztják 2025 Puskás-díjasát – férfi játékos által lőtt legszebb találat –, és kiderül, ki kapja a Martha-díjat, amelyet a legszebb gólt szerző női labdarúgót illet meg. A FIFA hivatalos oldalán már megjelentek, kikre lehet szavazni, ám hiába néztük át a listát, sem Szoboszlai Dominik, sem pedig Marco Rossi nem található rajta. Ugyanakkor egy másikon viszont mindkettőjüknek ott a neve.

Marco Rossi és Szoboszlai Dominik is szavazhat arról, ki legyen az év legjobbja (Fotó: Mirkó István)

Szoboszlai és Rossi is szavazz Magyarországot képviselve a legjobbakra

A FIFA The Best-gálát 2026-ban rendezik vélhetően januárban, ám annak pontos időpontját az illetékesek még nem hozták nyilvánosságra. Viszont a jelöltekkel már mindenki megismerkedhet, hiszen a nemzetközi szövetség által felkért szakértők már leadtak az általuk összeállított listákat. Az Év legjobb férfi labdarúgója címnek 11 várományosa van, és játsszon akármilyen jó formában Szoboszlai Dominik, és kapjon bármennyi elismerést a Liverpool játékosaként, erre a listára nem fért fel.

Az Év legjobb férfi játékosa – jelöltek Ousmane Dembélé (francia, Paris Saint-Germain) Asraf Hakimi (marokkói, Paris Saint-Germain) Harry Kane (angol, Bayern München) Kylian Mbappé (francia, Real Madrid) Nuno Mendes (portugál, Paris Saint-Germain) Cole Palmer (angol, Chelsea) Pedri (spanyol, FC Barcelona) Raphinha (brazil, FC Barcelona) Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool FC) Vitinha (portugál, Paris Saint-Germain) Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona)

Vajon az Aranylabda után ezt a versengést is megnyeri 2025-ben Dembélé?

A további jelöltlistákat is megtekintheti mindenki a FIFA hivatalos oldalán, ráadásul elindult és november 28-ig tart az a szavazás, amelyen a FIFA.com-on regisztrált szurkolók voksolhatnak.

A fenti listákból a 211 tagországból három személy a férfiak, míg három a nők legjobbjaira voksolhat. Mivel az adott ország szövetségi kapitányainak, válogatott csapatkapitányainak és országonként egy-egy újságírónak kell szavaznia, így Szoboszlai Dominik és Marco Rossi is érdekelt lett a választásban. A magyarok voksait a férfiaknál

Marco Rossi szövetségi kapitány

Szoboszlai Dominik csapatkapitány

Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöke adja le.

Addig a hölgyeknél

Szarvas Alexandra szövetségi kapitány

Csiszár Henrietta csapatkapitány

Berkesi Judit, az M4 Sport műsorvezető-szerkesztője voksolhat.

Természetesen valamennyien szavazni fognak a legszebb találatra is, hiszen idén is megválasztják az év legszebb gólját a férfiaknál és a nőknél is, azaz átadják a Puskás-, illetve a Marta-díjakat is.

Egyik szebb találat, mint a másik, nagyon nehéz lesz közülük kiválasztani a Puskás-díjas gólt: