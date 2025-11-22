Szoboszlai DominikFIFAszavazásév legjobbjaRossilista

Szoboszlai is érdekelt a FIFA gáláján, ahol megválasztják az Év legjobbjait

Ugyan pontos időpontja még nincsen a FIFA The Best gálájának, ám az már kiderült, kikre lehet majd szavazni. Szoboszlai Dominik és Marco Rossi is az érdekeltek között van, igaz, vélhetően nem abban a szerepkörben, amiben látni szeretnék őket a magyar szurkolók.

Molnár László
2025. 11. 22. 12:35
Szoboszlai Dominik egyelőre nincs a év legjobbjait tartalmazó listán, de szavazhat, ki nyerjen
Szoboszlai Dominik egyelőre nincs a év legjobbjait tartalmazó listán, de szavazhat, ki nyerjen Fotó: Mirkó István
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) immár hagyományosan megrendezi a The Best gáláját, ahol díjazzák a legjobb játékost, a legjobb kapust, a legjobb edzőt, valamint kiválasztják 2025 Puskás-díjasát – férfi játékos által lőtt legszebb találat –, és kiderül, ki kapja a Martha-díjat, amelyet a legszebb gólt szerző női labdarúgót illet meg. A FIFA hivatalos oldalán már megjelentek, kikre lehet szavazni, ám hiába néztük át a listát, sem Szoboszlai Dominik, sem pedig Marco Rossi nem található rajta. Ugyanakkor egy másikon viszont mindkettőjüknek ott a neve.

Marco Rossi és Szoboszlai Dominik is szavazhat arról, ki legyen az év legjobbja
Marco Rossi és Szoboszlai Dominik is szavazhat arról, ki legyen az év legjobbja (Fotó: Mirkó István)

Szoboszlai és Rossi is szavazz Magyarországot képviselve a legjobbakra

A FIFA The Best-gálát 2026-ban rendezik vélhetően januárban, ám annak pontos időpontját az illetékesek még nem hozták nyilvánosságra. Viszont a jelöltekkel már mindenki megismerkedhet, hiszen a nemzetközi szövetség által felkért szakértők már leadtak az általuk összeállított listákat. Az Év legjobb férfi labdarúgója címnek 11 várományosa van, és játsszon akármilyen jó formában Szoboszlai Dominik, és kapjon bármennyi elismerést a Liverpool játékosaként, erre a listára nem fért fel.

Az Év legjobb férfi játékosa – jelöltek

  1. Ousmane Dembélé (francia, Paris Saint-Germain)
  2. Asraf Hakimi (marokkói, Paris Saint-Germain)
  3. Harry Kane (angol, Bayern München)
  4. Kylian Mbappé (francia, Real Madrid)
  5. Nuno Mendes (portugál, Paris Saint-Germain)
  6. Cole Palmer (angol, Chelsea)
  7. Pedri (spanyol, FC Barcelona)
  8. Raphinha (brazil, FC Barcelona)
  9. Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool FC)
  10. Vitinha (portugál, Paris Saint-Germain)
  11. Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona)

Vajon az Aranylabda után ezt a versengést is megnyeri 2025-ben Dembélé?

A további jelöltlistákat is megtekintheti mindenki a FIFA hivatalos oldalán, ráadásul elindult és november 28-ig tart az a szavazás, amelyen a FIFA.com-on regisztrált szurkolók voksolhatnak.

A fenti listákból a 211 tagországból három személy a férfiak, míg három a nők legjobbjaira voksolhat. Mivel az adott ország szövetségi kapitányainak, válogatott csapatkapitányainak és országonként egy-egy újságírónak kell szavaznia, így Szoboszlai Dominik és Marco Rossi is érdekelt lett a választásban. A magyarok voksait a férfiaknál

  • Marco Rossi szövetségi kapitány
  • Szoboszlai Dominik csapatkapitány
  • Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöke adja le.

Addig a hölgyeknél

  • Szarvas Alexandra szövetségi kapitány
  • Csiszár Henrietta csapatkapitány
  • Berkesi Judit, az M4 Sport műsorvezető-szerkesztője voksolhat.

Természetesen valamennyien szavazni fognak a legszebb találatra is, hiszen idén is megválasztják az év legszebb gólját a férfiaknál és a nőknél is, azaz átadják a Puskás-, illetve a Marta-díjakat is.

Egyik szebb találat, mint a másik, nagyon nehéz lesz közülük kiválasztani a Puskás-díjas gólt:

