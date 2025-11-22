Csepeli Jégparkpolgármestersportlétesítmény

Tiszta Amerika: megnyílt a felújított Csepeli Jégpark

Péntek este több száz korcsolyabarát jelenlétében megnyílt az újjávarázsolt Csepeli Jégpark. Az eddigieknél nagyobb területtel, emelt szintű koripályával és vadonatúj fényalagúttal várja a látogatókat.

2025. 11. 22. 11:41
A magasból impozáns látványt nyújt a Szent Imre téren a Csepeli Jégpark
A magasból impozáns látványt nyújt a Szent Imre téren a Csepeli Jégpark Fotó: Vermes Tibor
– Nem túlzás azt állítani, hogy ez a legszebb, legkorszerűbb jégpark az országban – fogalmazott megnyitó beszédében Borbély Lénárd polgármester, aki hozzátette: amilyen szeretettel készült az új létesítmény, fogadják ugyanolyan szeretettel a csepeliek.

Nagy sikert aratott a Team Passion, vagyis a magyar szinkronkorcsonya-válogatott hölgyeinek bemutatója a Csepeli Jégpark átadásán
Nagy sikert aratott a Team Passion, vagyis a magyar szinkronkorcsonya-válogatott hölgyeinek bemutatója a Csepeli Jégpark átadásán Fotó: Vermes Tibor

Az ünnepélyes megnyitó lélegzetelállító produkcióval, a Team Passion, vagyis a magyar szinkronkorcsonya-válogatott hölgyeinek bemutatójával kezdődött. Ezt követően fiatalok és idősebbek vették birtokukba a jégpályát, a pihenőidőben pedig forró tea, kürtőskalács társaságában beszélgettek, ismerkedtek az új helyszínnel.

Kedvezmény Csepel lakosainak

A csepeliek olcsóbban vásárolhattak belépőjegyet, mint a többi vendég, ugyanakkor mindenkit szeretettel várnak, bárhonnan is érkezzen.

A közeli szurkolói aréna után Csepel újabb sportlétesítménnyel gazdagodott, nem túlzás azt állítani, hogy ezt a környezetet, a „szigetország”  jégvarázsát még Amerikában is megcsodálnák. 

