Tiszta Amerika: megnyílt a felújított Csepeli Jégpark

– Nem túlzás azt állítani, hogy ez a legszebb, legkorszerűbb jégpark az országban – fogalmazott megnyitó beszédében Borbély Lénárd polgármester, aki hozzátette: amilyen szeretettel készült az új létesítmény, fogadják ugyanolyan szeretettel a csepeliek.

Nagy sikert aratott a Team Passion, vagyis a magyar szinkronkorcsonya-válogatott hölgyeinek bemutatója a Csepeli Jégpark átadásán Fotó: Vermes Tibor

Az ünnepélyes megnyitó lélegzetelállító produkcióval, a Team Passion, vagyis a magyar szinkronkorcsonya-válogatott hölgyeinek bemutatójával kezdődött. Ezt követően fiatalok és idősebbek vették birtokukba a jégpályát, a pihenőidőben pedig forró tea, kürtőskalács társaságában beszélgettek, ismerkedtek az új helyszínnel.

Kedvezmény Csepel lakosainak

A csepeliek olcsóbban vásárolhattak belépőjegyet, mint a többi vendég, ugyanakkor mindenkit szeretettel várnak, bárhonnan is érkezzen.

A közeli szurkolói aréna után Csepel újabb sportlétesítménnyel gazdagodott, nem túlzás azt állítani, hogy ezt a környezetet, a „szigetország” jégvarázsát még Amerikában is megcsodálnák.