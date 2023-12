Magyarellenesek sikerét hozhatja a romániai EP-választás

Az ellenzéki, magyarellenes megnyilvánulásairól is ismert Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) megerősödésével magyarázzák romániai elemzők a megkérdezettek látványosan megemelkedett szavazói hajlandóságát a júniusban esedékes európai parlamenti (EP) választásokon. Az Eurobarométer felmérése szerint annak ellenére nőtt meg az érdeklődés az uniós megmérettetés iránt, hogy a válaszadók nagyja nem érzi Brüsszel hatását a mindennapjaira.

Az öt évvel ezelőtti adatokhoz képest Romániában több mint húsz százalékkal nőtt azoknak a száma, akik valószínűsítik részvételüket a jövő évi EP- választásokon.

A friss adatok szerint a 2018-as 53 százalék helyett most 76 százalékos a voksolási kedv, ami kiemelkedően magas, jóval meghaladja az uniós átlagot. Román elemzők egyelőre kétkedve tekintenek a most megjósolt magas részvételi arányra, ugyanakkor többen az AUR népszerűségét látják a számok mögött. A bukaresti sajtóban olyan elemzői vélemények is vannak, melyek szerint az úzvölgyi katonatemetőben rendezett randalírozás egy főszereplőjeként is ismert George Simion vezette AUR-nak a győzelemre is esélye van az EP-megmérettetésen.

Dan Tapalaga, a G4Media portál publicistája szerint a román szélsőségességet az európaival ellentétben a politikai rendszer segített terjeszteni a társadalomban.

Senki sem küzd valójában az AUR ellen, inkább a növekedésüket segítik elő, ahelyett, hogy a médiában, illetve politikailag elszigetelnék. Ez a felelőtlen játék hatalmas kockázattal jár

– írta az újságíró, aki úgy látja, a Simion-féle párt idővel kicsúszhat az ellenőrzés alól, ahogy más olyan szereplőkkel is történt, akiket rendszer hozott létre. Mint fogalmazott, majdnem mindegyik ilyen kreálmány végül a mozgatói ellen fordult.

Borítókép: Az ellenzéki nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) párt támogatói Románia „kiárusítása, idegen érdekek szolgálatába állítása” ellen tüntetnek Bukarestben 2023. május 6-án (Fotó: MTI/EPA/Robert Ghement)