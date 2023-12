Rövid időn belül fel kell készülni a fenyegetésre, amit Oroszország jelent

Megszorítások a védelmi politikában

Az interjúban kitérnek a haderő fejlesztésre is, és az a kérdés is szóba kerül, hogy jövőre a védelmi kiadásokat félmilliárd euróval kell csökkenteni a német költségvetés hibái miatt. Miközben az orosz duma hatvan százalékkal növeli a hadiipari termelést, eközben Németországban megszorításokat kell bevezetni.

Erről már megállapodtunk a kancellárral. Egy dolog világos: a költségvetési helyzet nehéz. Más tárcáknak is takarékoskodniuk kell. Az ötszázmillió euró nélkülözése fájó, de a körülmények között még elfogadható

- válaszolt a védelmi tárca új vezetője.

Német katonák egy Airbus A400M típusú szállítórepülõbe szállnak a német állampolgárok Szudánból való kimenekítése céljából a jordániai al-Azrak légi támaszponton 2023. április 23-án (Fotó: MTI/EPA/Bundeswehr)

Iskolai toborzás

A haderő kérdésénél az interjúban érintették a személyi állomány kérdését is, és szóba került az iskolai toborzás is. A miniszter szerint, ahogy például a rendőrség vagy a tűzoltók is ellátogatnak az iskolákba, hogy bemutassák hivatásukat, ugyanúgy kell tenniük a katonáknak is.

Az ifjúsági tisztek a tanárok meghívására látogatnak el az iskolákba, hogy tájékoztassák őket a Bundeswehr feladatairól.

A miniszter jozzátette, hogy ez nem azt jelenti, hogy Bundeswehrt reklámozzák az iskolásoknak, hanem csak közvetíti a küldetését.

Ez nem militarizmus, hanem általános nevelés. Nem segít, ha egyszerűen csak reménykedünk a békében, miközben figyelmen kívül hagyjuk azokat a feladatokat, amelyek a béke biztosításához szükségesek.

– A Bundeswehrnek nem kellene általában Európára korlátozódnia és maga mögött hagynia a kalandozást a világ sivatagjaiban? – kapta meg a kérdést a nemzetközi szerepvállalás kapcsán a miniszter.

Egyértelműen nem. A biztonságpolitika másképp működik

– adta meg a miniszter az egyértelmű választ. A miniszter arra figyelmeztetett, hogyha a nem vesznek részt a nemzetközi missziókban, akkor az más fajta, nem katonai kockázatokat rejt magában, aminek a következménye akár súlyosabbak is lehetnek.

– Akkor más kihívásokkal kell szembenéznünk, például a migráció jelentős növekedésével vagy a terrorizmus terjedésével – fogalmazott.

Boris Pistorius szerint a hadsereg litván projektje működőképes, mert a katonák körében nagy népszerűségnek örvend a balti ország. Ez idáig háromszor annyian jelentkeztek a feladatra, mint ahány hely van.