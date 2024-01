A terrorizmust is megbocsátja a spanyol baloldal a hatalomért

Nem ismer határt a spanyol szocialista párt (PSOE), ha a hatalom megtartásáról van szó. A katalán republikánusok és a Junts per Catalunya (Együtt Katalóniáért) újabb radikális döntésre kényszerítette Pedro Sánchez pártját, amelynek értelmében hamarosan azok a szeparatista politikusok is amnesztiát fognak kapni, akiket a bíróság terrorcselekmények miatt készült felelősségre vonni. A szocialisták korábban vörös vonalként tekintettek erre a módosító indítványra.

Azt mondtuk, hogy a terrorizmus kimarad az amnesztiatörvényből és ki is marad, ha az az emberi jogok súlyos megsértésével jár

– fogalmazott Felix Bolanos elnökségi miniszter keddi sajtótájékoztatóján. Ez azt jelenti, hogy pártja a katalánok támogatásáért cserébe mostantól hajlandó két csoportra osztani – könnyű és súlyos – a terrorizmussal összefüggő bűncselekményeket.

#EnDirecto | Bolaños: "Dijimos que el terrorismo se quedaba fuera de la Ley de Amnistía y fuera se queda cuando supone violaciones graves de derechos humanos" pic.twitter.com/7Nal3DdegL — Europa Press (@europapress) January 23, 2024

A spanyol miniszterelnök tavaly novemberben csak úgy tudott ismét kormányt alakítani, hogy elfogadta a nacionalista katalán és baszk pártok alkotmányellenes és jogállamiságot sértő követeléseit. Az ő szavazataik nélkül Sánchez nem tudta volna megszerezni a parlament többségének támogatását és új választásokat kellett volna kiírni Spanyolországban.

A legradikálisabb engedmény, ami miatt a spanyolok heteken át tüntettek, az az amnesztiatörvény, amivel 2012-ig visszamenőleg az összes függetlenségi mozgalomban résztvevő katalán politikus bűneit semmisnek nyilvánítják. Köztük az a Carles Puigdemont is büntetlenül térhet haza Spanyolországba, aki 2017-ben alkotmányellenesen kikiáltotta Katalónia elszakadását Spanyolországtól, majd a felelősségrevonás elől Belgiumba menekült.

A nacionalista pártok most épp Puigdemont védelmében erőszakolták ki az újabb engedményt a szocialistáktól. Abban egyeztek meg, hogy az amnesztiatörvénybe azt is belefoglalják, hogy a nem súlyos terrorcselekmények elkövetése miatt vizsgált politikusok is megkapják a kegyelmi intézkedést, így garantálni tudják a katalán elnök hazatérését.

Puigdemont-t ugyanis az egyik bíróság terrorista bűncselekmények előremozdítása miatt is felelősségre vonná, miután részt vett a Tsunami Democratic nevű politikai mozgalom megalapításában, majd erőszakos tiltakozásaik támogatásában is, amelyek célja máig a függetlenségi törekvések kinyilvánítása és a politikai rendszer elleni radikális fellépés. Ha a Junts és az ERC nem erőszakolta volna ki a módosító javaslatok elfogadását, úgy Puigdemont-nak végül tovább kellett volna bujkálnia és mégsem térhetett volna haza büntetlenül Spanyolországba. Különösen azután, hogy az egyik bíró összefüggést talált egy francia állampolgár szívleállása és a katalóniai erőszakos tüntetések között.

A jobboldali Néppárt (PP) és a Vox is hevesen tiltakozik az újabb egyezség ellen, amit alkotmányellenesnek és törvénytelennek tartanak, így el is utasították a javaslatok beépítését az amnesztiatörvénybe. A Néppárt parlamenti szóvivője, Miguel Tellado azzal vádolta a kormányt, hogy terroristáknak is hajlandó amnesztiát adni a hatalmon maradásért cserébe.

A Vox az X-en úgy fogalmazott: „újabb botrány előtt állunk a puccsistákból és Spanyolország ellenségeiből álló kormány részéről, ami nem maradhat büntetlenül”. A párt szerint, aki tagadja vagy tisztára próbálja mosni az amnesztiatörvény kapcsán elfogadott módosításokat, az egyetért a felelősökkel és cinkosukká válik.

Junts y PSOE pactan la modificación sobre terrorismo en la ley de amnistía para blindar a Puigdemont y exonerar a los terroristas callejeros.



Estamos ante un nuevo escándalo de este Gobierno de golpistas y enemigos de España que no puede quedar impune.



Quien niegue que estamos… https://t.co/hJE3B8Wci5 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) January 23, 2024

A katalán szeparatisták újabb követelése uniós szinten is kihívást jelenthet. Brüsszel már az elejétől fogva figyelemmel kíséri az amnesztiatörvényt és többször kért felvilágosítást Pedro Sánchez kormányától a benne foglalt rendelkezések kapcsán, amelyek veszélyt jelentenek a jogállamiságra és a spanyol alkotmányra is. A helyzetet most tovább súlyosbítja a terrorcselekmények megbocsátása, amely újabb kaput nyit meg az uniós joggal való összeütközés előtt.

Borítókép: Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök és Pere Aragones katalán regionális elnök találkozója Barcelonában (Fotó: MTI/AP/Emilio Morenatti)