A tüntető gazdák oldalára állt Giorgia Meloni

Személyijövedelemadó-mentességet biztosítanának a tízezer euró bruttó bér alatti jövedelmek, valamint ötvenszázalékos csökkentést a 15 ezer euró alatti jövedelmek esetében. A kormánytöbbség ezzel a módosítással kívánja a gazdák tudomására hozni, hogy maximálisan kiáll mellettük és a vártnál is komolyabb támogatásokat biztosít az agrárszektor számára – nyilatkozta Meloni. Egyes szervezetek megelégedésüket fejezték ki, mások viszont továbbra is tüntetni szeretnének. Giorgia Meloni kormányfő kijelentette, az olasz kormány mindig is a gazdák oldalán állt, érti nehézségeiket, a problémákra a júniusban esedékes európai parlamenti választások adhatnak választ. Hangsúlyozta, hogy azonos nézőponton vannak a gazdákkal.

Amit most az olasz gazdák kérnek, azt követelte már korábban is az olasz kormány az uniós intézményekben.

A miniszterelnök egy televíziós interjúban úgy fogalmazott: amit ők ökológiai átmenetnek neveznek, az valójában ideológiai átmenetet jelent.