Évtizedes csúcson van a terrorveszély + videó

Szijjártó Péter felszólalásában érintette a közel-keleti konfliktust is, és rendkívül fontosnak minősítette a civilek megóvását. Ezzel kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy támogatást kell biztosítani a súlyos terheket viselő Egyiptom számára is, ezért a magyar kormányzat kétszáz lélegeztetőgépet és egyéb egészségügyi felszereléseket küldött az országnak. A miniszter kitért a terrorfenyegetettségre is, rámutatva, hogy az az egyik első számú kiváltó oka a migrációnak. Globális felelősséget emlegetett ebben a kérdésben is, és leszögezte, hogy a nemzetközi közösségnek biztonságos körülményeket kell teremtenie mindenki számára a helyben maradáshoz. Magyarország ezért humanitárius és fejlesztési központot nyit Csádban, és kész katonákat is küldeni az afrikai országba a terrorizmus elleni küzdelem támogatása érdekében. „A humanitárius támogatásaink összege 70 millió euróra nőtt tavaly, és készek vagyunk a továbbiakban is hozzájárulni a nemzetközi erőfeszítésekhez” – összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter útban Brüsszelbe 2024. március 18-án (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)