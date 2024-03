Kelemen Hunor: A néppártiaknak tisztázniuk kell, kik is valójában

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke beszédében elmondta azt is, a néppártiaknak tisztázniuk kell, kik is valójában, s milyen értékeket képviselnek, mi a jövőképük. Az EPP-tag RMDSZ vezetője szerint „meg kell tudnunk különböztetni magunkat a szocialistáktól, a zöldektől, a liberálisoktól, nem mondhatjuk ugyanazt, amit ők”. Hozzátette, ha az ő témáikat ismétlik, akkor a néppártiak is olyanná válunk, mint ők.

Ennek pedig az lehet a következménye, hogy a választóik elfordulnak tőlünk

– fogalmazott Kelemen Hunor.

Az RMDSZ elnöke kiemelte: „dühös, csalódott, reményvesztett emberekkel találkozunk, akik úgy érzik, elveszítették a talajt a lábuk alól. Biztonságra vágynak és kiszámíthatóságra, s azt várják, hogy azok, akikre az életüket bízták, az ő valós problémáikkal foglalkozzanak”.

Rajtunk múlik, hogy az emberek ismét elhiszik-e nekünk, hogy nem a bürokráciát, nem a kizárólagos gazdasági érdekeket, hanem a mindennapi emberek érdekeit képviseljük

– mondta az erdélyi politikus. Kelemen Hunor kijelentette: az Európai Uniónak – bármennyire is nehéz ezt néhány tagállamnak elfogadnia – biztosítania kell az európai őshonos nemzeti kisebbségek jogainak az érvényesítését.

Nicolae Ciuca, a szintén EPP-tag román Nemzeti Liberális Párt vezetője egy sajtótájékoztatón Ukrajna további támogatását szorgalmazta. Az Agerpres által idézett politikus kihangsúlyozta: az ukrajnai háború az Oroszország által megtámadott állam mellett leginkább a Moldovai Köztársaságot érinti, ezért mindkét országot támogatni kell a továbbiakban is. Arról is beszélt, hogy Románián belül a populizmus és a szélsőségesség jelenti a két legfenyegetőbb tényezőt.

Borítókép: Kelemen Hunor az Európai Néppárt (EPP) bukaresti kongresszusán (Forrás: Facebook/Kelemen Hunor)