„Sánchez többszörös hazaárulást követett el, meg kell állítani az általa elkövetett államcsínyt” + videó

– A gonosztevők kormánya számára nem lesz sem fegyverszünet, sem béke – ezt mondta a jobboldali Vox párt vezetője. Santiago Abascal is részt vett a madridi Cibeles térre összehívott amnesztiaellenes tüntetésen, melyen Pedro Sánchez kormányfő lemondását követelték azután, hogy ismét engedett a katalán szeparatisták zsarolásának és olyan politikusoknak is amnesztiát ad, akik ellen terrorista bűncselekmények elkövetése miatt is indítottak vizsgálatot.

Abascal beszédében úgy fogalmazott:

nincs olyan gaztett, amit ez a kormány nem követett el.

Kiemelte, hogy először a büntető törvénykönyv módosításával adott kedvezményt maffiózóknak, most pedig olyan bűnözőket ment fel a felelősség alól, akik ellen korrupció és terrorista cselekmények elkövetése miatt indítottak vizsgálatot a bíróságok.

Abascal szerint Sánchez többszörös hazaárulást követett el, és meg kell állítani az általa elkövetett államcsínyt.

A békésen lezajlott demonstrációt több mint húsz civil egyesület hívta össze és a Voxon kívül a konzervatív Néppárt (PP) is csatlakozott hozzá.

Ester Munoz, a párt képviselője közölte, hogy a Sánchez-kormány korruptnak született, Dolors Montserrat EP-képviselő pedig hozzátette, hogy a Néppárt nem fog leállni addig, amíg meg nem történik a kormányváltás, amire égető szükség van, ugyanis a katalánok nem fognak leállni addig, amíg ki nem harcolják a szocialistáktól Katalónia függetlenségét.

Felvonult a tömeggel a Néppárt volt katalóniai elnöke, egyben a Vox egykori alapító tagja, Alejo Vidal-Quadras is, akit négy hónappal ezelőtt ismeretlenek meglőttek a nyílt utcán Madridban.

– Hírekkel szeretnék szolgálni. Élek […] itt vagyok és hajlandó vagyok folytatni a küzdelmet az eszmékért, amelyekben osztozunk, a szabadságért, az igazságosságért, a törvény előtti egyenlőségért, valamint az alkotmányos rend és a jogrend tiszteletben tartásáért – fogalmazott beszédében Vidal-Quadras, melyet a tüntetők többször megszakítottak a „Sánchez mondjon le!” és a „Megállítjuk ezt a puccsot” bekiabálásokkal.

A szervezők 400 ezer fősre becsülik a résztvevők létszámát, melyet a kormányküldöttség 15 ezer főre csökkentett.

Csütörtökön a spanyol parlament igazságügyi bizottsága elfogadta annak az amnesztiatörvénynek a kibővített változatát, amit Pedro Sánchez kormányfő ígért meg a katalán nacionalista pártoknak tavaly novemberben azért, hogy segítsenek neki megtartani a miniszterelnöki széket. Nélkülük Sáncheznek vállalnia kellett volna az új választások kiírását.

A törvényről már január végén szavazott a kongresszus, viszont végül maguk a katalánok blokkolták annak végső elfogadását, hogy még több engedményt csikarhassanak ki Sáncheztől. A kormányfő kénytelen volt engedni az újabb zsarolásnak, ellenkező esetben ugyanis borítékolható lett volna kormánya összeomlása, hisz a katalán képviselők támogatása nélkül egyetlen törvényt sem tudna átvinni a parlamenten.

Az amnesztiatörvény kibővített verziója szerint még több függetlenségpárti katalán politikusra terjesztik ki a kegyelmi intézkedést, azt ugyanis az eredeti tervekkel ellentétben végül nem 2012-ig, hanem 2011 novemberéig visszamenőleg alkalmazzák majd. Ráadásul olyan emberek is megússzák a bírósági felelősségre vonást, akik közpénzt loptak el azért, hogy azt a függetlenségi mozgalom erősítésére költsék el. Rajtuk kívül azok is amnesztiát kapnak, akik a nemzetközi és európai törvények alapján nem súlyos terrorcselekményeket követtek el. Utóbbi azt jelenti, hogy annak a Carles Puigdemont-nak sem kell most már aggódnia, aki Katalónia akkori elnökeként 2017-ben alkotmányellenesen kikiáltotta a régió elszakadását Spanyolországtól, majd Belgiumba menekült és azóta is ott bujkál. Őt az egyik spanyolországi bíró terrorizmus miatt is vizsgálja, mivel az általa támogatott Tsunami Democratic nevű mozgalom egyik tüntetése miatt elhunyt egy francia állampolgár. Puigdemont az amnesztiatörvény első változata értelmében csak az általa elkövetett bűncselekmények egy részét úszta volna meg, terrorizmus miatt viszont bíróság elé állíthatták volna.

Sokak szerint az amnesztiatörvény nemcsak spanyol alkotmányba ütköző, de tönkreteszi a jogállamiságot is. A szombati tüntetésen felszólalt az országos bíróság egyik volt ügyésze is, aki kollégáit képviselve közölte, hogy ez a törvény egy „szégyen”, ami semmibe veszi a bíróságok munkáját, egyenlőtlenné teszi az embereket az igazságszolgáltatás előtt, ráadásul gyakorlatilag felszámolja a terrorizmus és a sikkasztás bűntettét Spanyolországban.

Borítókép: A katalán szeparatista vezetőknek amnesztiát biztosító amnesztiatörvény ellen tüntetnek Madridban 2024. március 9-én (Fotó: MTI/EPA/EFE/Chema Moya)