Az ukrán hadsereg tüzérségi támadása következtében Tokmakban több civil halott is van, köztük egy gyermek is, többtucatnyi súlyosan sérült áldozatról is beszámoltak – közölte a zaporizzsjai az oroszok által megszállt terület kormányzója. Időközben megkezdődött a romok eltakarítása is.

A közösségi médiában felvételek jelentek meg a támadás után.

Borítókép: Legalább tizenhat halálos áldozata van a Tokmakot ért támadásnak (Forrás: X)