A magyar diplomáciát különlegessé teszi a konnektivitásra épülő multivektorális külpolitika

A magyar diplomáciát továbbá különlegesség teszi a konnektivitásra épülő multivektorális külpolitika, amely lehetővé teszi az akár súlyos feszültségekkel terhelt konfliktusok szembenálló feleivel való kapcsolódást is, így Bakuval és Jerevánnal is. A magyar diplomácia közvetítői képességei már meg is mutatkoztak, amikor 2020 végén örmény hadifoglyok hazatérését sikerült a magyar légvédelem segítségével megvalósítani