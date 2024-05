Dömötör Csaba: Háború és béke kérdéséről is dönt a júniusi választás

Tehát már az atomfegyverek szerepe is felmerül a háborúval kapcsolatos párbeszédben

– figyelmeztetett Dömötör Csaba. A politikus azt mondta, az Egyesült Államok hatvanmilliárd dolláros csomagot szavazott meg a háború támogatására, amelyből legalább 23 milliárd dollár fegyverküldésre megy, és már az Egyesült Államokban is megjelentek olyan hangok, hogy bizonyos esetben amerikai katonák bevetése is szükségessé válhat. Úgy vélte, példa a helyzet súlyosságának alátámasztására az is, hogy lengyel döntéshozók nyíltan beszélnek atomfegyverek Lengyelországba telepítésének lehetőségéről.

Ez azt is jelenti, hogy ezekben a hetekben világháborúhoz kerültünk közelebb, nem a béketárgyalások megkezdéséhez

– mondta. Dömötör Csaba utalt rá, az európai együttműködés legfőbb ígérete a béke volt, ám – szavai szerint – most pont ezt az ígéretet nem tudja tartani.