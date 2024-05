Ez a júniusi európai parlamenti választás tétje

A Századvég és a Matthias Corvinus Collegium (MCC) konferenciáján rendezett kerekasztal-beszélgetésen a tárcavezető kiemelte: a júniusi európai parlamenti választás legkomolyabb tétje a háború kérdése. Nem volt példa még arra, hogy ennyire húsbavágó, az életünket ilyen széles spektrumon, akár konkrétan is érintő kérdésről kelljen dönteni – magyarázta. Hozzátette: nem az a lényeg, hogy a tagállamokban jobboldali vagy baloldali pártok nyerik meg a választást, hanem hogy békepártiak-e.

Tuzson Bence igazságügyi miniszter felszólal a Századvég és a Matthias Corvinus Collegium (MCC) Európa a háború árnyékában - az Európa Projekt-kutatás eredményei 2024-ben című konferenciáján rendezett kerekasztal-beszélgetésen a Várkert Bazárban 2024. május 7-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Tuzson Bence hangsúlyozta: amíg a mostani kormány van hatalmon Magyarországon, hazánk nem fog meghátrálni ebben a kérdésben, nem fog katonákat küldeni, fegyvert szállítani egy szomszédos országban zajló háborúba.

A nyomás ugyanakkor jelentős az országon – fűzte hozzá.

A miniszter beszélt arról is, hogy Európának erős nemzetekre kell épülnie.

Erős Európa csak erős nemzetek szövetségeként képzelhető el

– rögzítette, megjegyezve: a magyar álláspont szerint az európai jogalkotás nem állhat az egyes nemzetek alkotmánya felett, hanem éppen a nemzeti alkotmányokból vezethető le.

Meggyőződésem, hogy lesz szuverenista fordulat Európában

– húzta alá, hozzátéve: folyosói beszélgetéseken „nagyon jól lehet érzékelni, hogy a legtöbb európai kormánytag ugyanezt érzi, még ha a hivatalos álláspont miatt sokszor nem is mondják ki.”

Rámutatott arra, hogy az európai politika – pártállástól, oldaltól függetlenül – nagyon távolodik az emberek akaratától és a gazdasági valóságtól. Ha ez nem változik, akkor Európának nincs jövője – állapította meg a tárcavezető.

Tuzson Bence beszélt arról is, hogy az uniós politikát „lopakodó jogalkotás” jellemzi. Mint mondta, az európai jog olyan területekre is „kiterjeszti a csápjait”, amire nem lenne joga, mert nem tartozik a hatáskörébe.

Ez figyelhető meg például a migráció kapcsán, de sok más területen is – magyarázta a miniszter, aki szerint az „ideológiavezérelt” Európát meg kell változtatni. Európának valós kérdésekre kell választ adnia – szögezte le.

Tuzson Bence hangsúlyozta azt is: Európa versenyképessége zuhanórepülésben van. Szavai szerint olyan jogszabályokat kellene alkotni, amelyek erősítik a versenyképességet.

Úgy fogalmazott, Magyarország akkor tud növekedni és erősödni, ha kicsi országként a kereskedelmi, gazdasági kapcsolatai erősek. Hozzátette: Magyarországnak találkozási ponttá kell válni. Ehhez békére van szükség.

Tuzson Bence jelezte továbbá, hogy a magyar gazdaságpolitika egyik legfontosabb feladata a következő időszakban az évszázados energiafüggőség megszüntetése lesz.