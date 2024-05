Szijjártó Péter szerint civilizált Kelet–Nyugat együttműködésre van szükség

A magyar–üzbég gazdasági vegyes bizottság ülése kapcsán tartott sajtótájékoztatón Szijjártó Péter felhívta a figyelmet, hogy a veszélyek korában vagyunk. Ezeknek a válságos időszakoknak a hosszú távú és káros következménye, hogy a világ a blokkosodás felé mozdul. Ez a magyar nemzeti érdekek ellen van – tette hozzá a magyar külgazdasági és külügyminiszter.

A mi célunk, hogy a következő időszak az összeköttetésekről, s ne a blokkosodásról szóljon

– nyilatkozta a tárcavezető.

Európában háború van, amely Magyarország szomszédságában zajlik. Európában háborús infláció van, háborús árak jöttek létre, ez kihat az energiára és az élelmiszerekre is. Az EU komoly gazdasági kihívásokkal szembesült.

Ráadásul az Európai Unió elhibázta a döntéseket, amiket válaszként adott a háborúra. A szankciók és az energiahordozókra kivetett embargók miatt az európai emberek és a gazdasági is károkat szenvedett

– mondta

Ebben a kritikus helyzetben az összeköttetések és a civilizált Kelet–Nyugat együttműködésének jelentősége is megnő. A nagy gazdasági növekedés Keleten van, s nem Nyugaton, a Kínával folytatott kereskedelem meghatározza az európai gazdaságok teljesítményét.

A tárcavezető leszögezte, az EU veszít a teljesítményéből, s az a kérdés, hogy Európában hova mennek a keleti beruházások. Ez határozza meg, hogy ki tud versenyképes lenni.

Azok az országok tudnak leginkább fejlődni tovább, amelyek a leghatékonyabba tudják folytatni az együttműködésüket a keleti világgal.

Magyarország számára fontosak az összeköttetések, s ebben Közép-Ázsia jelentősége is megnőtt. 14 éve építjük az együttműködést, akkor még súlyos kritikával illették a magyarokat, de kiderült igazunk van – emelte ki Szijjártó.

Magyarország és Üzbegisztán kereskedelmi forgalma 2010 óta 86 százalékkal nőtt, tavaly meghaladta a százmillió dollárt. 29 vállalat vezetője is elutazott most Üzbegisztánba. Előkészítés alatt áll egy magyar gyógyszergyár telepítése, s élelmiszeripari beruházás is várható az ázsiai országban. Az OTP belépése az üzbég piacra pedig új lehetőséget teremt. Az üzbég kormány eközben speciális területet alakít ki a magyaroknak.

A világgazdaság technológiai fejlődése miatt a világ villamos energia kereslete növekszik. Ezt nukleáris energiával lehet kiszolgálni.

Üzbegisztán most lép be a nukleáris fejlesztések világába. Magyarország segítséget ad az első atomerőmű megépítésében, a nukleáris energia használatában. Megkezdtük Magyarországon az üzbég nukleáris szakértők képzését, s megállapodás született arról, hogy ha megépül az első üzbég atomerőmű, akkor abban az erőmű hűtési rendszerét magyar vállalat fogja szállítani

– jelentette ki Szijjártó Péter, aki hozzátette, június 30-tól újraindul a Budapest és Taskent között a közvetlen légi közlekedés.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kerstin Schreyerrel, a bajor tartományi parlament CSU-frakciójának gazdasági, regionális fejlesztési, energiaügyi, média- és digitalizációs munkacsoportjának elnökével közösen tartott sajtótájékoztatón Budapesten, a minisztériumban 2024. május 6-án (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)