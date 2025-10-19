Rendkívüli

Túlfeszítette a húrt Zelenszkij, kiderült miért dobták ki ismét a Fehér Házból + videó

Donald Trump nem kímélte a kolumbiai elnököt

Az Egyesült Államok leállít minden segítségnyújtást Kolumbiának a folytatódó kábítószer-előállítás miatt – közölte az amerikai elnök. Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán megjelent bejegyzésében Gustavo Petro kolumbiai államfőt illegális kábítószerfőnöknek nevezte, és őt tette felelőssé a dél-amerikai országban továbbra is széles körben végzett drogelőállítás miatt.

2025. 10. 19. 20:57
Donald Trump és Gustavo Petro kolumbiai elnök Fotó: JOAQUIN SARMIENTO Forrás: AFP
„Kolumbiában ez vált messze a legnagyobb üzletággá, és Petro semmit nem tesz a megállítására az Amerikai Egyesült Államokból érkező nagy kifizetések és támogatások ellenére” – fogalmazott Donald Trump, és felszólította Gustavo Petrót, hogy intézkedjen, ellenkező esetben az Egyesült Államok beavatkozhat, és azt nem fogja szépen elvégezni. 

Gustavo Petrónak üzent Donald Trump Fotó: LUIS ACOSTA / AFP
Gustavo Petrónak üzent Donald Trump. Fotó: AFP

 

A mai naptól ezek a kifizetések és minden más formájú fizetség, illetve támogatás nem lesznek elérhetők Kolumbiának

– olvasható az elnöki közleményben, amely szerint a kolumbiai kábítószer-termelés egyik fő célpontja az Egyesült Államok, ahol az eladott drog halált, pusztítást és káoszt okoz. 

Donald Trump a közösségi oldalán azt is bejelentette, hogy az amerikai hadsereg az Egyesült Államoktól délebbre fekvő tengeri térségben feltételezett kábítószercsempész tengeralattjárót semmisített meg. 

Az amerikai elnök azt is közölte, hogy a jármű személyzete közül két túlélőt származási országába, Ecuadorba és Kolumbiába juttatnak el büntetőeljárás érdekében. 

Az amerikai hadsereg szeptember eleje óta több katonai támadást hajtott végre főként Venezuelából kifutott, feltételezhetően kábítószert csempésző hajók ellen. Donald Trump a héten bejelentette, hogy a Központi Hírszerző Ügynökséget, a CIA-t felhatalmazta, hogy Venezuela területére lépjen, és műveletet kezdjen a kábítószer-kereskedelem elleni fellépés érdekében – emlékeztetett az MTI.

 

Borítókép: Donald Trump és Gustavo Petro kolumbiai elnök (Fotó: AFP)

 

