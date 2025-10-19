Donald Trump nem kímélte a kolumbiai elnököt

„Kolumbiában ez vált messze a legnagyobb üzletággá, és Petro semmit nem tesz a megállítására az Amerikai Egyesült Államokból érkező nagy kifizetések és támogatások ellenére” – fogalmazott Donald Trump, és felszólította Gustavo Petrót, hogy intézkedjen, ellenkező esetben az Egyesült Államok beavatkozhat, és azt nem fogja szépen elvégezni.

Gustavo Petrónak üzent Donald Trump. Fotó: AFP

A mai naptól ezek a kifizetések és minden más formájú fizetség, illetve támogatás nem lesznek elérhetők Kolumbiának

– olvasható az elnöki közleményben, amely szerint a kolumbiai kábítószer-termelés egyik fő célpontja az Egyesült Államok, ahol az eladott drog halált, pusztítást és káoszt okoz.