Vétlen motoros vesztette életét egy szörnyű balesetben + fotók

Balesetben meghalt egy motoros vasárnap a Martfű és Kengyel közötti útszakaszon – közölte Sipos-Kácsor Andrea, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Felborult motorkerékpár a Martfű és Kengyel közötti útszakaszon, ahol balesetben meghalt egy motoros 2025. október 19-én. Fotó: MTI/Donka Ferenc

Tájékoztatása szerint a baleset során

egy személygépkocsival közlekedő férfi haladt Martfű irányából Kengyel felé, amikor egy földútra balra kívánt kanyarodni, de nem adott elsőbbséget a vele szemben védett úton haladó motorosnak, és összeütköztek.

A baleset következtében a vétlen motoros a helyszínen életét vesztette.

