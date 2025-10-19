balesetmotorkerékpárosszemélygépkocsi

Vétlen motoros vesztette életét egy szörnyű balesetben + fotók

Autóval ütközött egy motorkerékpáros Martfű és Kengyel között.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 19. 20:28
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Balesetben meghalt egy motoros vasárnap a Martfű és Kengyel közötti útszakaszon – közölte Sipos-Kácsor Andrea, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Martfű, 2025. október 19. Felborult motorkerékpár a Martfű és Kengyel közötti útszakaszon, ahol balesetben meghalt egy motoros 2025. október 19-én. A baleset során egy személygépkocsival közlekedő férfi haladt Martfű irányából Kengyel felé, amikor egy földútra balra kívánt kanyarodni, de nem adott elsőbbséget a vele szemben védett úton haladó motorosnak és összeütköztek. MTI/Donka Ferenc
Felborult motorkerékpár a Martfű és Kengyel közötti útszakaszon, ahol balesetben meghalt egy motoros 2025. október 19-én. Fotó: MTI/Donka Ferenc

Tájékoztatása szerint a baleset során 

egy személygépkocsival közlekedő férfi haladt Martfű irányából Kengyel felé, amikor egy földútra balra kívánt kanyarodni, de nem adott elsőbbséget a vele szemben védett úton haladó motorosnak, és összeütköztek.

A baleset következtében a vétlen motoros a helyszínen életét vesztette.

 

Borítókép: Összeroncsolódott motorkerékpár a Martfű és Kengyel közötti útszakaszon, ahol balesetben meghalt egy motoros 2025. október 19-én (Fotó: MTI/Donka Ferenc)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEurópa

Hát persze, letartóztatjuk...

Bayer Zsolt avatarja

Van ez az Európai Bizottság.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.