Taroltak a függetlenek a vasárnapi választásokon

Vasárnap két településen tartottak időközi önkormányzati választást: Tóalmáson polgármestert, Zselickisfaludban polgármestert és képviselőket választottak.

Illusztráció. Fotó: AFP

Tóalmáson a júliusban elhunyt polgármester helyére négy független jelölt pályázott, a győztes pedig Fodor Sándor lett, aki a szavazatok 51 százalékát kapta meg.

Zselickisfaludon a testület feloszlása miatt rendeztek választást, ahol szintén négy polgármesterjelölt, valamint tíz képviselői aspiráns indult.

A győztes Pálné Csikós Ildikó lett 73 szavazattal.

Amint arról lapunk beszámolt, a Pest vármegyei Tóalmáson azért kellett időközi polgármester-választást tartani, mert a települést 2006 óta vezető független polgármester, Kovács Magdolna júliusban elhunyt. A polgármester-választáson négy független jelölt indult: Lénárd Mátyás Zoltán, Szabó Mariann, Fodor Sándor és Dithalm István, a választói névjegyzékben több mint 3300 helybéli szerepel.

A Somogy vármegyei Zselickisfaludban az időközi választásra

a képviselő-testület feloszlásról szóló július 21-i döntése miatt volt szükség.

A polgármesteri székért négy független jelölt, a tavalyi önkormányzati választáson győztes Pálné Csikós Ildikó, valamint Bellai Veronika és Bogdán József versengett. A négy képviselői helyre tízen pályáztak, mindannyian függetlenek. A választáson a Kaposvártól délre, a Zselici-dombságban található község közel kétszáz választópolgára egy szavazókörben voksolhatott.