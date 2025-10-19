Rendkívüli

Taroltak a függetlenek a vasárnapi választásokon

Zselickisfalud új polgármestert választott, Tóalmás képviselőket is. A somogyi településen megőrizte tisztségét Pálné Csikós Ildikó.

Munkatársunktól
Forrás: MTI2025. 10. 19. 21:10
Választás. Szavazás. Illusztráció. Canva
Vasárnap két településen tartottak időközi önkormányzati választást: Tóalmáson polgármestert, Zselickisfaludban polgármestert és képviselőket választottak.

12 October 2025, Brandenburg, Frankfurt (Oder): At the end of the election, the ballot box with ballot papers for the run-off election for the Lord Mayor of Frankfurt (Oder) is poured out at a polling station. The run-off election for the mayor of the city in East Brandenburg took place on the same day. In Frankfurt (Oder), an AfD politician could become mayor of a city for the first time in Germany. In the election on September 21, the non-party candidate Strasser was just ahead of the AfD candidate Möller (30.2 percent) with 32.4 percent. The two candidates from the CDU and SPD were behind him and did not make it into the run-off. Photo: Patrick Pleul/dpa (Photo by PATRICK PLEUL / dpa Picture-Alliance via AFP)
Illusztráció. Fotó: AFP

Tóalmáson a júliusban elhunyt polgármester helyére négy független jelölt pályázott, a győztes pedig Fodor Sándor lett, aki a szavazatok 51 százalékát kapta meg.

Zselickisfaludon a testület feloszlása miatt rendeztek választást, ahol szintén négy polgármesterjelölt, valamint tíz képviselői aspiráns indult.

A győztes Pálné Csikós Ildikó lett 73 szavazattal.

Amint arról lapunk beszámolt, a Pest vármegyei Tóalmáson azért kellett időközi polgármester-választást tartani, mert a települést 2006 óta vezető független polgármester, Kovács Magdolna júliusban elhunyt. A polgármester-választáson négy független jelölt indult: Lénárd Mátyás Zoltán, Szabó Mariann, Fodor Sándor és Dithalm István, a választói névjegyzékben több mint 3300 helybéli szerepel.

A Somogy vármegyei Zselickisfaludban az időközi választásra

a képviselő-testület feloszlásról szóló július 21-i döntése miatt volt szükség.

A polgármesteri székért négy független jelölt, a tavalyi önkormányzati választáson győztes Pálné Csikós Ildikó, valamint Bellai Veronika és Bogdán József versengett. A négy képviselői helyre tízen pályáztak, mindannyian függetlenek. A választáson a Kaposvártól délre, a Zselici-dombságban található község közel kétszáz választópolgára egy szavazókörben voksolhatott.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Canva)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

