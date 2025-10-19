Rendkívüli

Meghalt a Limp Bizkit basszusgitárosa, Sam Rivers

szavazásTóalmásZselickisfaludidőközi választás

Választásokat tartanak ma Magyarországon

Ön kire szavazna, ha most vasárnap lennének a választások? Két magyarországi településen korántsem elméleti ez a kérdés, már nyitva vannak a szavazófülkék.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 19. 7:51
Szavazás. Illusztráció. scanpix
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Időközi önkormányzati választást rendeznek két településen is: Tóalmáson polgármestert, Zselickisfaludban pedig polgármestert és képviselőket választanak.

Két településen is választanak vasárnap (Fotó: Canva)

 

Tóalmás

A Pest vármegyei Tóalmáson azért kell időközi polgármester-választást tartani, mert

a települést 2006 óta vezető független polgármester, Kovács Magdolna júliusban elhunyt.

A polgármester-választáson négy független jelölt indul: Lénárd Mátyás Zoltán, Szabó Mariann, Fodor Sándor és Dithalm István.

A választói névjegyzékben több mint 3300 helybéli szerepel.

 

Zselickisfalud

A Somogy vármegyei Zselickisfaludban polgármestert és képviselőket választanak, az időközi választásra a képviselő-testület feloszlásról szóló július 21-i döntése miatt van szükség.

A polgármesteri székért négy független jelölt, a tavalyi önkormányzati választáson győztes Pálné Csikós Ildikó, valamint Bellai Veronika és Bogdán József verseng. A négy képviselői helyre tízen pályáznak, mindannyian függetlenek.

A választáson a Kaposvártól délre, a Zselici-dombságban található község közel kétszáz választópolgára egy szavazókörben voksolhat.

Szavazni reggel hat órától este hétig lehet.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Scanpix)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekmesterséges intelligencia

Figyelmeztetésféle a „mesterségesről”

Kondor Katalin avatarja

Használva a mesterséges intelligencia minden előnyét, az volna a kívánatos, ha a természetes intelligencia szabályai diktálnák az életünket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu