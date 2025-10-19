Választásokat tartanak ma Magyarországon

Időközi önkormányzati választást rendeznek két településen is: Tóalmáson polgármestert, Zselickisfaludban pedig polgármestert és képviselőket választanak.

Két településen is választanak vasárnap (Fotó: Canva)

Tóalmás

A Pest vármegyei Tóalmáson azért kell időközi polgármester-választást tartani, mert

a települést 2006 óta vezető független polgármester, Kovács Magdolna júliusban elhunyt.

A polgármester-választáson négy független jelölt indul: Lénárd Mátyás Zoltán, Szabó Mariann, Fodor Sándor és Dithalm István.

A választói névjegyzékben több mint 3300 helybéli szerepel.

Zselickisfalud

A Somogy vármegyei Zselickisfaludban polgármestert és képviselőket választanak, az időközi választásra a képviselő-testület feloszlásról szóló július 21-i döntése miatt van szükség.

A polgármesteri székért négy független jelölt, a tavalyi önkormányzati választáson győztes Pálné Csikós Ildikó, valamint Bellai Veronika és Bogdán József verseng. A négy képviselői helyre tízen pályáznak, mindannyian függetlenek.

A választáson a Kaposvártól délre, a Zselici-dombságban található község közel kétszáz választópolgára egy szavazókörben voksolhat.

Szavazni reggel hat órától este hétig lehet.