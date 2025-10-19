MKIFhídautópálya

Az éj leple alatt tettek egy hidat az M7-es autópálya fölé + fotók

Helyére kerültek a velencei gyalogos–kerékpáros híd utolsó elemei.

Magyar Nemzet
2025. 10. 19. 20:12
Rekordsebességgel, a tervezettnél hat órával hamarabb fejezte be az MKIF a velencei gyalogos–kerékpáros híd beemelési munkálatait az M7-es autópályán – írja a Feol.hu. A 193 tonnás és nyolcvan méteres híd utolsó elemei szombatról vasárnapra virradó éjjel kerültek a helyükre.

Forrás: MKIF

A szakemberek a következő hetekben még tovább dolgoznak majd a most beemelt elemeken, illetve a hídfők környezetének rendbetételén is.

Az éjszakai munkáról lenyűgöző felvételek készültek, amelyeket itt tekinthet meg.

 

Borítókép: Beemelték az új a velencei gyalogos–kerékpáros híd utolsó elemeit (Forrás: MKIF)

 

 

