Ezért úttörő a kínai vezetők között Hszi Csin-ping

A kínai elnök vezetőként leginkább a centralizációról és a korrupcióellenes kampányról híres, amelyek végeztével a kínai állampárt hatalma minden eddiginél nagyobb lett. Működése alatt emellett lelkesítő és kevésbé lelkesítő eredményeket is felmutatott Kína: vezetésével Kínának sikerült kitörnie a „világ munkapadjának” szerepéből, gazdaságát magasabb hozzáadott értékre, nagyobb jólétre és belső fogyasztásra átállítani, és technológiai fölényt szerezni az Egyesült Államokkal szemben számos területen. Mindeközben azonban az állampolgárok megfigyelése korábban soha nem látott mértéket ér el.

Emellett ő az első olyan kínai elnök, aki kettőnél több cikluson át kormányozza a hatalmas országot; ennek érdekében 2018-ban módosították az ország alkotmányát.

Hszi nagyon sok minden másban is úttörő a kínai vezetők között: ő az első, aki már a kommunista Kínában született (1953-ban, a Kínai Népköztársaság pedig 1949-ben alakult). Ő az első elnök, aki doktori fokozattal is rendelkezik.

Emellett a klasszikus kínai bölcselet és az orosz irodalom nagy rajongója, birtokolja egy iowai kisváros, Muscatine kulcsát (amit kétszer is megkapott), és a pártfőtitkári, valamint az elnöki tisztségen kívül számos más hivatalt is betölt: vezeti a Pénzügyi és Gazdasági Ügyek Központi Bizottságát, a Központi Tajvan-ügyi Vezetőcsoportot, a Központi Külügyi Bizottságot, a Központi Nemzetbiztonsági Bizottságot, illetve a Reformok Átfogó Mélyítésének Központi Bizottságát is.

Salát Gergely Kína-kutató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezetője és a Magyar Külügyi Intézet kutatója az Inforádiónak úgy jellemezte Hszit, mint

vattába csomagolt tű, vagy inkább százas szög:

puhának és nagyon barátinak tűnik a vele való kommunikáció, de ha hozzáérünk, megszúr”. A sinológus tapasztalata szerint a kínai vezetők nagy hangsúlyt fektetnek a személyes nexusra és a kommunikációra, így az, hogy Orbán Viktort régről ismeri, Magyarország pedig politikai retorikáját tekintve az EU leginkább Kína-barát országa, megkönnyíti majd a tárgyalásokat.

Borítókép: A kétnapos állami látogatáson Franciaországban tartózkodó Hszi Csin-ping kínai elnök a Francia-Kínai Üzleti Tanács hatodik ülésszakán a párizsi Marigny Színházban 2024. május 6-án (Forrás: MTI/EPA POOL/Mohamed Badra)