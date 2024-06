Háború és béke között kell választani

– Hasonló probléma az ideológiától vezérelt európai zöldmegállapodás és mindaz, amit az okoz. A gazdák például a saját bőrükön tapasztalják a nehézségeket, szépen lassan megfojtják őket Brüsszelből. A klímavédelem fontos dolog, de megfelelő időben és megfelelő intézkedésekkel kell tenni érte. Mi a megoldás, hogy a kecske is jóllakjon és a káposzta is megmaradjon?

– Az elmúlt években a gazdák méregzöld hadüzenetet kaptak Brüsszeltől. A vidéket, az európai gazdákat Brüsszel elárulta, sorozatosan elárulja. A brüsszeli liberális, szocialista és radikálisan zöld elit ráerőltette akaratát az egész agráriumra, amely gúzsba köti az ágazat szereplőit, az elhibázott uniós szabályozások megfojtják őket. Brüsszel háborúpárti döntései, az ukrán termékek, köztük az unióban már húsz esztendeje betiltott növényvédő szerekkel kezelt, génmódosított ukrán gabona akadálytalan beáramlása pedig lehetetlen helyzetbe hozza a gazdákat. Mindez azt eredményezi, hogy az Európai Unión belül töredékére esik vissza az élelmiszer-előállítás, egész térségek maradnak mezőgazdasági termelés nélkül. A gazdák tönkremennek, az árak az egekbe fognak emelkedni, tízmilliók megélhetése és százmilliók élelmiszer-ellátása került veszélybe. Brüsszel méregzöld ideológiai nyomásgyakorlása ellen Nyugat-Európa-szerte fellázadtak a gazdák, állandósultak a gazdatüntetések. A magyar kormány továbbra is minden eszközzel meg fogja védeni a magyar gazdák érdekeit, a magyar gazdák továbbra is számíthatnak ránk. Június 9-én ne hagyjuk, hogy a magyar vidék áldozatául essen Brüsszel ámokfutásának.

Fotó: Földházi Árpád

– Ne feledkezzünk meg a brüsszeli korrupciós botrányról se, amit mára már lassan mindenki elfelejt…

– A brüsszeli bürokraták mára a korrupció fővárosává züllesztették az Európai Unió központját. A brüsszeli döntéseket már régen nem az európai érdek alapján hozzák meg, hanem az alapján, hogy a külső hatalmi szereplők közül ki vásárolta meg magának a döntéseket. A brüsszeli bürokraták éveken keresztül fennhangon papoltak nekünk a korrupcióval szembeni fellépés fontosságáról, miközben napjainkban a sajtó a brüsszeli rendszerszintű korrupciótól, az eurókkal kitömött huzibőröndöktől, a senki által meg nem választott uniós tisztviselők saját maguk számára jóváhagyott luxusutazásaitól és megtalált egzotikus luxushoteleitől hangos. Vasárnap ideje lecsapolnunk a brüsszeli korrupció mocsarát is. Zavarjuk el a korrupt brüsszeli bürokratákat!



– Hogyan látja pár nappal a választások előtt, lesz jobboldali áttörés Európában? Hány Fidesz–KDNP-mandátummal számolnak az EP-ben?

– Kezdjük a végéről: nem lesz több huszonegy európai parlamenti mandátumnál. Ha meg akarjuk őrizni Magyarország békéjét és szabadságát Brüsszelben és Budapesten is, változás kell! Ahhoz, hogy a józan ész végre visszatérhessen az európai intézményekbe, a jobboldali-szuverenista európai erők áttörését kell elérnünk most vasárnap! Ehhez a tagállamokban külön-külön elért jó választási eredmények összeadódására van szükség az Európai Parlamentben, majd a szuverenista–jobboldali–konzervatív erők közötti együttműködésre. Mindehhez szerintem minden feltétel adott, elképzelhető egy olyan kiváló eredmény is, amit jobboldali áttörésnek is nevezhetünk majd. Azonban ne feledjük, győzelem csak akkor van, ha vasárnap mind elmegyünk és mind szavazunk! Itt az ideje, hogy a brüsszeli bürokraták megértsék: mi nem kérünk a háborúból, nem engedjük be a migránsokat és nem adjuk oda a gyermekeinket a genderaktivistáknak. Ebben a küzdelemben pedig a magyar polgárok csak a Fidesz–KDNP képviselőire számíthatnak. Június 9-én csak a béke, csak a Fidesz!

Borítókép: Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője és listvezetője (Fotó: Földházi Árpád)