A Biztonsági Tanács elnökhelyettese, Dmitrij Medvegyev gratulált a polgároknak Oroszország napja alkalmából. A szarkasztikus megnyilvánulásairól is ismert politikus közzétett egy videót is egy térképpel, amelyen Oroszország már a mai Ukrajna területét is tartalmazza.

Boldog Oroszország-napot!

– írta.

Az animált képeslap a Távol-Kelettől a nyugati határokig terjeszti ki az orosz trikolór színeit, melyben Ukrajna keleti és a nyugati (Lviv, Ivano-Frankivszk, Ternopil) régiói is beágyazódtak Oroszország területébe, írta a lenta.ru.

Medvegyev már többször beszélt Ukrajna államiságának elvesztéséről

Medvegyev többször utalt már Ukrajna államiságának elvesztésére.

Ma Ukrajna, hogy magasra tegyük a mércét, afféle uradalom, amelyet közvetlenül az USA és a NATO-országok irányítanak. Bár nem minden nehézség nélkül, de teljes egészében ők tartják fenn

– fogalmazott.

Emlékeztetett Josep Borrell, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének azon beismerésére, hogy ha leállítják a fegyverek Kijevbe történő szállítását, akkor az ukrajnai konfliktus néhány héten belül véget ér. Medvegyev emellett Ukrajnát „404-es országnak” nevezte – a szám az internetes oldalak betöltésekor előforduló hiba jelzése. Márciusban Medvegyev feltétel nélküli megadáson alapuló „békeformulát” ajánlott Ukrajnával kapcsolatban. Zelenszkij békekezdeményezéseiről szólva azt mondta, ezzel kapcsolatban „egyfajta finnyás érzést érez, amely gyorsan átvált a szégyenérzetbe”. Szerinte a béke vagy a felek kölcsönös akarata esetén érhető el észszerű kompromisszum alapján, vagy az egyik fél megadásával. A politikus ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Kijevnek nincs akarata a konfliktus megoldására.

„Az egyetlen kiút a saját, orosz formula felépítése, nyugodt és egészen reális. Humánus mindenki számára” – hangsúlyozta.

Akkor a képlet hét pontot tartalmazott, elsősorban a kapitulációt, Ukrajna demilitarizálását és a félkatonai alakulat létrehozásának tilalmát, emlékeztetett a lap.