Shaman osztotta meg a Telegram-csatornáján, hogy az amerikai szolgáltató letiltotta a YouTube-csatornáját. Idézve saját dalából, az Orosz vagyok címűből, így kommentálta a szankciót:

A YouTube-csatornámat letiltották, mert orosz vagyok.

A híres orosz énekes-dalszerző és zenei producer, Jaroszlav Dronov, akit Shaman (Sámán) néven ismernek, (Fotó: Szergej Nikolaev/NurPhoto/NurPhoto via AFP)

A büntetés ellenére több dala más csatornákon továbbra is elérhető. Az énekes nemrég számolt be arról, hogy a YouTube-csatornáján a megtekintések száma elérte a félmilliárdot.

Később a RIA Novosztyi orosz hírügynökség azt írta, hogy a YouTube további csatornákat is szankcionált. Azt írta: „Grigorij Lepsz, Oleg Gazmanov, Julija Csicserin, Polina Gagarina és Vjacseszlav Manucsarov csatornáit blokkolták a YouTube-on a Shaman után.”

Néhány napja számoltunk be arról, hogy az Európai Unió szankciós listájára került Shaman és Polina Gagarina is. A két énekes karrierje jelentős részét Oroszországban töltötte, oroszul adnak elő, bár Shamannak jelentős rajongótábora van nyugati országokban is.

Az orosz Polina Gagarina fellép az Eurovíziós Dalfesztivál első elődöntőjének főpróbáján Bécsben 2015. május 18-án. (Fotó: DIETER NAGL/AFP)

Polina Gagarina is komoly, több száz milliós nézettséggel büszkélkedhetett a YouTube-on eddig, akinek a dalai szintén megtalálhatók az amerikai videószolgáltatón.

Borítókép: Polina Gagarina és Shaman orosz énekesek (Fotó: AFP)