Áll a bál a bolgár parlamentben, nem sikerült a jobboldali kormányalakítás

A parlamenti bizalmi szavazáson a GERB–SZDSZ csupán a legutóbbi parlamenti választások második legtöbb szavazatot elérő, a török liberális Mozgalom a Jogokért és Szabadságokért (DPSZ) képviselőinek támogatására számíthatott, de a két párt szavazata sem elég a parlamenti többséghez, harmadik koalíciós partnert is be kellett volna vonni a kormányzásba. Boriszov azonban még a látszatát is el akarta kerülni annak, hogy összedolgozik az ország legelutasítottabb pártja, a török etnikai pártszervezet vezetőjével, Deljan Peevszki volt médiamágnással.

Борисов и Пеевски напуснаха дебата за избор на кабинет



Бойко Борисов: "Не мога да слушам лъжи". Делян Пеевски последва Борисов и напусна залата без коментар https://t.co/GOJkHVxBfw — Dunavmost (@dunavmost) July 3, 2024

Ezért az egykori miniszterelnök mindenáron be akarta vonni a korábbi koalíciós partnerének, a Folytatjuk a változást (PP) – Demokratikus Bulgária (DB) képviselőit a kormányzásba, akik viszont mereven elzárkóztak a leendő kormány bármilyen támogatása elől.