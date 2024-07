Zsigmond Barna Pál szerint az uniós elnökséggel kapcsolatban is a kettős mércét alkalmazzák Brüsszelben és folyamatosan támadják, miközben a magyar elnökség által rendezett szakmai programok nagyon sikeresek. „Komoly eredményeket értünk el, mindenki dicséri a magyar szervezést, dicséri Budapestet, és szakmailag is kiemelkedőek ezek a rendezvények” – fogalmazott, hozzátéve: a baloldali ideológiai támadások ellen felveszik a harcot, továbbra is kitartanak az álláspontjuk mellett és végrehajtják szakmai programjukat.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy az Európai Unió baloldali vezetése kettős mércét alkalmaz a jobboldali kormányokkal szemben, hiszen az Európai Parlamentben a választások eredményét sem veszi figyelembe és megszegett minden írott és íratlan szabályt akkor, amikor kiszorította a Patrióták frakcióját. Úgy vélte, 18 millió európai választópolgár akaratát vették semmibe, mivel nem adtak nekik olyan pozíciókat, amelyek járnának a jobboldali közösségnek.

Úgy vélte, az Európai Parlamentben nincs demokrácia, hiszen a baloldal saját képére formálta az eljárást és kiszorította a Patrióták közösségét, a szuverenista erőket minden pozícióból.

Zsigmond Barna Pál hangsúlyozta, hogy ennek ellenére kiállnak a számukra fontos témák, a szuverenitás, az illegális migráció elleni harc vagy éppen a családpolitika mellett. A magyar elnökség is próbál eredményeket elérni ezeken a területeken, mint ahogy a versenyképesség, a demográfia vagy a zöldpolitika területén – tette hozzá.

Az államtitkár kitért a magyar miniszterelnök tusványosi beszédében elhangzott kijelentésekre, miszerint Európa magára maradhat az orosz–ukrán háborúban. Mint elmondta, a magyar álláspont következetes, mert az első pillanattól kezdve azt mondjuk, hogy azonnali tűzszünettel véget kell vetni a háborúnak és békére van szükség. Rámutatott, hogy az uniós elnökség alatt is ezt képviselik.

Zsigmond Barna Pál kiemelte: a miniszterelnök békemissziója sikeres volt, hiszen azóta nagyon sok csúcstalálkozóra került sor a béke érdekében, és végre elkezdtek beszélni Európában is a békéről, miközben már az ukránok is tettek lépéseket ebbe az irányba. „A háborús pszichózis kezd feloldódni”, és mindenki rádöbbent arra, hogy békére lenne szükség, hiszen akkor lehet Európa jövőjéről beszélni – mondta.

Az államtitkár szerint Európa elvesztette önállóságát, a valamikori német–francia tengely megszűnt, „teljesen alárendelte magát egy amerikai demokrata kormányzati szándéknak”. Megjegyezte: Európának újból vissza kell találnia önmagához, ehhez szükség van a gazdaság megerősödésére, például a védelmi ipar fejlesztésére, de szükség van „a párbeszéd kultúrájához” való visszatérésre is, hogy ne a politikai, ideológiai támadások uralják a kontinenst.

