Terjed a koronavírus a szomszédos ország kormányában

A szerb kormány újabb tagja kapta el a koronavírust. Lapunk korábban arról számolt be, hogy pozitív lett Milos Vucsevics koronavírustesztje. Szerbia miniszterelnöke ezért lemondta a következő napokra tervezett összes találkozóját, és hivatali útjait is törölték. Most az egyik miniszter is megfertőződött.

Goran Veszics, Szerbia építési, közlekedési és infrastrukturális minisztere is elkapta a koronavírust (Fotó: XINHUA/Xinhua via AFP/Li Ying)

Az Építésügyi, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium jelentette be, hogy Goran Veszics is elkapta a vírust. A kormányfőhöz hasonlóan Veszics is lemondta minden mára és holnapra tervezett útját és találkozóját, valamint nem vesz részt a parlament ülésén sem.