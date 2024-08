A svéd kommentelők rajonganak a migránsok Brüsszelbe szállításának ötletéért

A csütörtöki Kormányinfón jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy ha Brüsszel továbbra is erővel akarja kikényszeríteni, hogy ne lehessen a magyar határon feltartóztatni a migránsokat, a kormány kész őket Brüsszelbe szállítani. Mint ismert, Magyarországot 200 millió euróra büntette az Európa Bizottság, mert nem engedi be az illegális migránsokat. Ezenfelül addig, amíg a helyzeten nem változtat Budapest, napi egymillió euróval növekszik a büntetés.