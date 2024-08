Gulyás Gergely: A kormány a vállalásoknak megfelelően folytatja a pedagógus-béremelési programot

A tegnapi kormányülésen a kormány áttekintette az évkezdés miatt is az oktatás helyzetét. A kormány a vállalásoknak megfelelően folytatja a pedagógus-béremelési programot. A jövő évben elérjük a diplomás átlagbér nyolcvan százalékát, 2025-ben a bruttó diplomás átlabér 1millió 25 ezer forint lesz, így a pedagógusok esetében az átlagbérek 820 ezer forintra emelkednek - mondta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón.

A tárcavezető hozzátette: az idei évben 680 ezer forintra emelkedett a pedagógusok átlagbére, így ez további 21 százalékkal növekszik majd január elsejével. Gulyás szerint a jövő szempontjából nincs fontosabb a közoktatásnál.

Családi támogatások

Vitályos Eszter kormányszóvivő arról beszélt, hogy a szülők terheinek csökkentésére idén is előbb érkeznek a családi támogatások, így a családi pótlék is. Hozzátette, idén is biztosítják az ingyenes tankönyveket, valamint 70 ezer oktatási segédeszközt. Az önkormányzatokon keresztül továbbra is lehetőség van a kedvezményes étkeztetés igénybevételére. Kétszáz milliárd forint befektetéssel támogatják a digitális oktatást, így digitális eszközöket kapnak a diákok.

A gyermekeket nevelő családok biztonságát szolgálja a családi adókedvezmény, de megemlítette az Erzsébet-táborokat is, melyet ezer forintos jelképes összegért vehetnek igénybe. Említette még az ingyenes nyelvvizsga és a KRESZ vizsga lehetőségét is.

Energiabiztonság

Gulyás Gergely elmondta: a kormány foglalkozott az energiabiztonsággal a kormányülésen. Mint mondta, bár Brüsszeltől sem Magyarország sem Szlovákia nem kapott semmilyen támogatást, sőt, Ukrajna az uniós társulási megállapodásával sértő magatartásával szemben az uniós tagoknak Brüsszel nem ad védelmet.

A MOL a megfelelő megállapodásokat jó eséllyel meg tudja kötni Gulyás Gergely szerint,

költségesebb lesz a szállítás, de biztosítható a kőolajellátás a tranzit szempontjából veszélyes vonalon.

A kormány sajnálatosnak tartja, hogy az Európai Bizottság nem lép fel az ügyben.

Migráció

A miniszter elmondta: Brüsszel mindenáron azt akarja kikényszeríteni, hogy beengedjük a migránsokat.

Az a jó magyar gyakorlat, amelyet az új menekültügyi egyezmény részeként az unió is átvett, ehhez képest ugyanezért a gyakorlatért Magyarországot elmarasztalták, most pedig bírsággal sújtják

- tájékoztatott. Az unió külső határának védelme a miniszter szerint nem csak magyar érdek, hanem Európa egészének számára fontos. Ennek ellenére szemben más országokkal Magyarország nem kap forrásokat a határvédelemre.

A magyar kormány felkérte az igazságügyi minisztert, hogy vizsgálja meg, hogyan tudjuk a költségek egy részét perben érvényesíteni az Európai Bizottsággal szemben.

A belügyminiszter és az igazságügyi miniszter azt is megvizsgálja, hogy ha nem teszik lehetővé a migránsok feltartóztatását a határon, akkor minden migránsnak fel fogjuk ajánlani a magyar határon, hogy önkéntesen és ingyenesen Brüsszelbe szállítjuk őket

- mondta. Hozzátette: a magyar kormány kész egyirányú jegyet biztosítani a migránsok számára.

Óbudai korrupciós botrány

Az óbudai korrupciós botrányról a miniszter azt mondta, ez a botrány alátámasztja, hogy a baloldal tele van ilyen ügyekkel.

Azt az embert választották meg, aki most előzetes letartóztatásban van. Látjuk, hogy az őt jelölő pártok kitartanak mellette, sem Karácsony Gergely sem Gyurcsány Ferenc nem vonta meg a bizalmát, noha ilyen súlyos korrupciós vád merült fel a polgármesterrel szemben

– mondta. Hogy a nyomozás elérhet-e országgyűlési képviselőket, azt mondta, azt látni, egyelőre önkormányzati dolgozókat érint az ügy. Egy előrehozott választás lehetőségére azt válaszolta, most volt választás, a jelenlegi vezetés mandátuma októberben jár le.

– Hogy merre kell a megoldást keresni, az óbudaiak feladata – vélekedett.

Válaszok újságírói kérdésekre

A rendelőintézetek átvételéről azt mondta, voltak ilyen tervei a kormánynak, sokan átadták a szakrendelőt, más önkormányzat megtartotta, ezen most a kormány nem kíván változtatni.

Magyar Péter és Karácsony Gergely tárgyalásáról azt mondta, a találkozóról nincsenek információk, így nem tudni, létrejött-e valamilyen koalíció Gyurcsány Ferencék, a főpolgármester, illetve Magyar Péter között.

A miniszter a Magyar Nemzet kérdésére elmondta: többször vitázott a Tranziton, szerinte ennek van helye, de azt látják, hogy a magyar baloldal, így Magyar Péter és Dobrev Kláráék is megfutamodnak a vitától. Többször kérték már fel Gulyást, hogy vitázzon Dobrev Klárával, ő mindig igent mondott, de Dobrev visszalépett.

Gulyás Gergely szerint ma az a divat az unióban hogy Ukrajna mellett kell kiállni. Ebben ők megértők is, hiszen Ukrajna megtámadott ország. Az azonban tévedés szerinte, hogy a bizottság azt gondolja, bármit megtehet.

Nem robbanthat fel Ukrajna vezetékeket, és nem akadályozhatja a gázszállítást

- jelentette ki.

A miniszter elmondta: a dap.gov.hu honlapon mindenki tájékozódhat a digitális állampolgárságról. Ennek előkészületei jól állnak, szeptemberben elindul maga a program.

A tárcavezető a Szabadság-szobor talapzatára kerülő kereszt kapcsán elmondta: nem ért egyet azokkal, akik ezt a tervet kritizálják, a szobor maga érintetlen marad, a talapzat pedig eddig sem volt érintetlen. Gulyás Gergely szerint mindez nem sérti az eredeti alkotást.

Gulyás Gergely beszélt arról is, az állami fizetőképesség évekre előre biztosított, igaz a fogyasztás nem nőtt olyan mértékben, mint várni lehetett.

– A külkereskedelem, negyed részben Németországgal áll fent, ahol a növekedés elenyésző volt, ez fékezi a magyar növekedést.

Magyarország a jobbak közé fog tartozni, noha a növekedés maga elmarad a várttól

– mondta.

Jelezte, ha nem Donald Trump nyer novemberben, arra is van költségvetés, ez van most.

– Ez a B terv, de szeretnénk egy A tervet. Azt látjuk, hogy ha Trump nyer, véget vet a háborúnak, és az amerikai elnök az, akinek ehhez van is hatalma. Ez jót tenne a kormánynak és a világnak is – mondta.

Az ukrán menekültek befogadásáról azt mondta, hogy az országba érkező magyarok nagy része nem menekült, hanem magyar állampolgár.

– Amilyen intézkedéseket meghoztunk, összhangban állnak a cseh, lengyel, román menekült kezeléssel, azaz azoknak tudunk segíteni, akik háború sújtotta területről érkeznek. Ezzel szemben 4000 embernek úgy biztosította a kormány az ittlétüket, hogy nem dolgoztak. Elköltöttünk 10 milliárd forintot olyan emberek elszállásolására, akik munkaképesek. A nők és gyermekek helyzet más, a Máltai szeretetszolgálat továbbra is gondoskodik róluk, ehhez a magyar állam is ad támogatást – mondta.

Az operatív törzs munkájáról azt mondta a miniszter, kifejezetten jó munkát végeztek, és mindenkinek köszönetet mondott, aki a munkában részt vett.

– Jól kezelték a nehéz helyzetet. Az emberi élet, egészség és vagyonvédelem a legfontosabb. Ha ez veszélyben van, el kell halasztani a tűzijátékot. Ezt kellett az időjárási előrejelzéssel összhangba hozni, amit kiváló döntéssel, azaz a tűzijáték egy órával történő elhalasztásával remekül csinálták – vélekedett.

Gulyás Gergely arról, hogy a harcok átterjedtek Oroszország területére is, elmondta: az álláspontjuk változatlan,

tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség, és minden, ami ezzel ellentétes, az helytelen

ebbe a körbe tartozik az említett fejlemény is.

A miniszter az energiaellátásról közölte, minden, az energiával kapcsolatos kérdést a háborúzó feleknek úgy kell kezelniük, mint ami nemcsak kettejük közötti vitás kérdés, hanem az európai energiabiztonság szempontjából is fontos.

A nyugat-európai kórházbezárások, illetve magánegészségügy kapcsán a miniszter úgy fogalmazott,

az egészség Magyarországon nem üzlet, az államnak biztosítania kell a TB-ellátásra jogosultak ellátását. Emellett természetesen van lehetőség magán egészségügyi ellátásra is.

– A kórházbezárásokat a kormány sosem támogatta – tette hozzá.

Arra, hogy vádat emeltek a zuglói és az újbudai parkolási rendszerrel, valamint a BKV informatikai keretszerződésével kapcsolatos ügyben, azt mondta, Molnár Zsolt mentelmi jogáról az Országgyűlés már hónapokkal ezelőtt döntött.

– A törvényeket mindenkinek be kel tartani, nem lehet Budapestre úgy tekinteni, ahol bármit el lehet követni – mondta.

Gulyás Gergely az Erasmus-ügyről elárulta, kilenc hónapja várnak arra, hogy az Európai Bizottság válaszoljon a magyar kormány álláspontjára, amivel tíz perc alatt orvosolható lenne a helyzet. Vitályos Eszter kormányszóvivő ezt azzal egészítette ki, hogy a Pannónia programban eddig 4045 együttműködést kötöttek, többek között Németországba, Franciaországba, Olaszországba és Spanyolországba is el lehet jutni ennek a segítségével.

Az Északi Áramlatot felrobbantották, a tárcavezetőt arról kérdezték, történhet-e hasonló a Barátság kőolajvezetékkel.

Attól a pillanattól kezdve, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, számolunk a kockázattal, mi történik, ha a Barátság kőolajvezeték átmenetileg vagy véglegesen ellehetetlenülne

– mondta Gulyás Gergely. A miniszter szerint épp a kockázat miatt Magyarországnak nagy tartalékai vannak, „az egy éves fogyasztás 56 százaléka biztosított a mai állapot szerint.”



