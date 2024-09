Iszlamista volt a német rendőrőrsöt megtámadó machetés elkövető

Linz am Rhein rendőrőrsére pénteken hajnali három óra előtt egy 29 éves albán férfi egy machetével rontott be, és azzal fenyegetőzött, hogy megöli a rendőrőrsön dolgozó kollégákat – közölte a rendőrségi szóvivő, írta meg lapunk is korábban.

Csak egy biztonsági zár és a kiérkező különleges rendőri erők akadályozták meg a vérfürdőt.

Albanischer Macheten-Angreifer auf Polizeiwache war Islamist!https://t.co/k498L534Ee — eXXpress (@exxpressat) September 6, 2024

A férfi többször is azt kiabálta, hogy Allah, akbar, és az volt a célja, hogy megölje az ott dolgozó rendőröket. A koblenzi ügyészség gyilkossági kísérlet miatt nyomoz, írja az eXXpress

A szálak az Iszlám Államhoz vezetnek

A főügyész szerint „Az első vizsgálatok a vádlott radikális iszlamista motivációjára utaló jeleket tártak fel, ezért a nyomozást a terrorizmus és szélsőségesség elleni küzdelemmel foglalkozó tartományi központi hivatal vette át.”

Kiderült, hogy az albán támadó lakásában a házkutatás során az Iszlám Állam nevű terrorszervezet falra rajzolt zászlaját fedezték fel.

Michael Ebling tartományi belügyminiszter megerősítette, hogy több nyom is arra utal, hogy az elkövetőt nyilvánvalóan a radikális iszlamizmus motiválta. A tárcavezető szerint a támadás előtt a hatóságoknak nem volt tudomásuk az elkövető hátteréről és korábban nem volt ismert a hatóságok előtt az iszlamista elkötelezettsége sem. A terrorista jelenleg őrizetben van.