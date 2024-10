Az Osztrák Szabadságpárt ellen vonultak Bécsben. Nem tetszik a demokrácia? + videó

1/3

🪧🇦🇹 Protest gegen FPÖ in #Wien 🤬



Vier Tage nach der #Nationalratswahl haben am Donnerstagabend Tausende Menschen in Wien gegen eine mögliche Regierungsbeteiligung der FPÖ protestiert.

Damit den Demonstranten nicht langweilig wird, spielt ein DJ Elektro-Beats. pic.twitter.com/V01jZmkYj4