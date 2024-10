Saját lakásukban is félnek

Ráadásul egy lakás értéke akár 200 000 svéd koronával is csökkenhet, miután az adott területen lövöldözés történt, és ez a csökkenés tartósan meg is marad – derült ki a Stockholm területét vizsgáló kutatásból. A lövöldözések és robbantások következtében pedig nem csak az ingatlanok értéke csökken, hanem az ingatlanbiztosítások költségei is növekednek.