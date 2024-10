Spanyol képviselő: Magyarország végtelenül türelmes az Európai Unióval

Donald Trump és Orbán Viktor ideológián és érdekeken túlmutató okok miatt került egy lapra – fogalmazott Mario Noya az Alapjogokért Központ (AK) madridi irodájának kerekasztal-beszélgetésén, amelyen szakértők vitatták meg az amerikai választások lehetséges forgatókönyveit.

Imágenes del encuentro de ayer en @CasamataLC convocados por el @alapjogokert para hablar del duelo #Trump Vs. #Harris, moderados por @JorgeGGallarza y acompañando a dos primeros espadas como @HdezEsteban y @MarioNoyaM y una muy animada y variada asistencia.

¡Muchas Gracias! pic.twitter.com/5TPUErSnd8 — Antonio Camuñas (@ManhattanManOne) October 16, 2024

A spanyol újságíró, aki egyben a Fundacion Disenso alapítvány szakértője, azt mondta, hogy szerinte a két politikai vezető számtalan közös tulajdonsággal rendelkezik, például mindketten a peremről érkeznek azzal a céllal, hogy megzavarják a régi, sikertelen mintákat. Noya szerint ez az, amit a kiszorult és fenyegetett elit képtelen megbocsátani nekik, ezért állnak mindketten folyamatosan különböző támadások kereszttüzében.

.@realDonaldTrump 🇺🇸 y @PM_ViktorOrban 🇭🇺 congenian por razones que van más allá de la ideología o de los intereses. Ambos vienen de los márgenes para provocar una disrupción en los patrones fallidos de siempre, y las élites desbancadas o amenazadas no se lo perdonan.… pic.twitter.com/F0T9ktXOJo — Centro de Derechos Fundamentales (@El_Centro_DF) October 18, 2024

Orbán Viktor miniszterelnök múlt heti strasbourgi felszólalása még ezen a héten is terítéken volt a spanyol sajtóban. A Toro TV Dando Cana című műsorának résztvevői is hosszan boncolgatták a magyar kormány migrációs politikáját, valamint az uniós elnökség kapcsán megfogalmazott elképzeléseit. A műsor vendége volt Farkas Vajk, az AK madridi irodavezetője is, aki megjegyezte, hogy normál esetben az európai parlamenti viták nem szoktak akkora médiavisszhangot kapni, mint a mostani, és ez csak annak tudható be, hogy a soros elnökséget a sokak által bírált magyar kormányfő tölti be.

A műsorban idézték Orbán Viktor gondolatait a történelmi illegális migrációs krízis kapcsán, majd Julio Ariza, a katalán parlament egykori néppárti képviselője megjegyezte, hogy bármikor, amikor a sajtóban Magyarország vetődik fel témaként, elképed, mivel indokolatlan támadások hadával találja szembe magát.

Úgy tűnik, hogy az EU intézményei azzal a nagy tervvel kívánnak működni, hogy felülírják az unió résztvevőinek döntéseit. A demokrácia és a döntések igazságossága már nem látszik sehol, Orbán esetében pedig mindez kifejezetten meg van tépázva

– hangsúlyozta, majd kiemelte az orosz energia kérdését, amelynek kapcsán szerinte Magyarország kifejezetten indokolatlanul került célkeresztbe.

Milyen bűnt követett el Orbán? Hogy energiát vásárol Oroszországtól? Mi (Spanyolország) idén már negyven százalékkal több gázt vettünk tőlük, mint tavaly. Hol van a logika abban, hogy Magyarországot vádolják ebben a témában?

– tette fel a kérdést, hozzátéve, hogy Magyarország és Oroszország viszonyát eleve nevetséges és igazságtalan megítélni az ország földrajzi helyzete, valamint stratégiai és lakossági körülményeinek figyelembevétele nélkül, márpedig az Európai Unió vezetői szerinte ezt teszik.

Fókuszban az oktatás

Szóba jött Magyarország oktatáspolitikája is, amelynek kapcsán Ariza Irigoyen közölte: Magyarországnak joga van ahhoz, hogy a saját társadalmi berendezkedéséhez illő modellt válasszon, amelynek ha úgy akarja, nem lesz része sem az LMBTQ-lobbi, sem az egyéb, gyermekeket érintő aberrációk. Hozzátette, hogy soha, senki nem mondta azt, hogy uniós csatlakozás esetén az Európai Bizottság dönti majd el, hogy a tagállamnak milyen társadalmi- vagy alkotmánymodellel kell rendelkeznie. Utóbbi szerinte fel sem vetődhetne, hisz az az országok szuverenitásának teljes megszűnését jelentené. Végül hozzátette, hogy véleménye szerint az Európai Bizottság azon ügyködik, hogy megváltoztassa egyes tagországok kormányát. Ezt csinálta a lengyelekkel, de az olaszokkal is, amikor arról próbálta meggyőzni az ottani választópolgárokat, hogy ne szavazzanak Giorgia Melonira, de pontosan ezt akarja elérni Magyarországgal kapcsolatban is.

Szerintem Magyarország végtelenül türelmes az Európai Unióval

– jegyezte meg. A műsorban részt vett Spanyolország egykori néppárti külügyminisztere, José Manuel García-Margallo is, aki bár a legtöbb esetben kritizálja a magyar kormány elképzeléseit, abban mégiscsak egyetértett, hogy a múlt heti EP-ülés nem a megfelelő mederben zajlott, mivel a kulcsfontosságú, Európát érintő témák megvitatása helyett az EP-képviselők inkább Orbán Viktor karakterének meggyilkolásán fáradoztak.

Borítókép: Mario Noya az Alapjogokért Központ (AK) madridi irodájának kerekasztal-beszélgetésén (Forrás: X)