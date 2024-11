A Gázai övezet jövőjéről tárgyaltak Kairóban

Kairóban találkoztak a rivális palesztin csoportok, a Fatah és a Hamász vezetői, hogy megvitassák a Gázai övezet háború utáni irányításának kérdését. Az egyeztetés célja egy olyan bizottság létrehozása volt, amely független palesztin személyekből állna, és megfelelne Izrael azon követelésének, hogy egyik csoport sem irányíthatja a területet a háború után – számol be róla a The Times of Israel izraeli napilap az Egyiptomi Al Qahera News TV értesüléseire hivatkozva.

A bizottságot Mahmúd Abbász palesztin elnök elnöki rendelete fogja létrehozni – írja az Egypt Today egyiptomi hírportál egy jól értesült egyiptomi forrásra hivatkozva.

Az egyeztetések részei Egyiptom széles körű közvetítői erőfeszítéseinek, amelyek célja a tűzszünet megteremtése Izrael és a Hamász között. A Hamász és a Fatah vezetői már korábban is találkoztak Kairóban, de akkor az egyeztetéseket elhalasztották.

Mint arról beszámoltunk, Egyiptom az elmúlt hetekben egy olyan javaslatot fogalmazott meg, amely kétnapos tűzszünet mellett négy izraeli túsz kicserélését javasolja néhány palesztin fogolyra, amit tíznapos tárgyalások követnének. A Hamász a Gázai övezetben folyó harcok beszüntetéséhez és az izraeli csapatok kivonásához kötné a túszok szabadon engedését.

Izrael teljes mértékben elutasítja, hogy a Hamász bármilyen szerepet vállaljon Gáza jövőbeli irányításában, és kétségeit fejezte ki az Abbász által vezetett Palesztin Hatósággal kapcsolatban is.

Az Egyesült Államok támogatásával Egyiptom és Katar azon dolgozik, hogy sikerüljön mindkét félnek elfogadható tűzszüneti javaslatot kidolgozni, amely magában foglalná a túszok kiszabadítását is, de eddig nem jártak sikerrel.

Borítókép: Romokat kutatnak át a Gázai övezetben (Fotó: AFP/Middle East Images)