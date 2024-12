Továbbra is Oroszország az EU fő cseppfolyósított földgáz szállítója

Oroszország októberben is az Európai Unió fő cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítói között maradt, az Eurostat statisztikai hivatal számításai szerint 701,5 millió euró értékben szállított LNG-t a vizsgált időszakban – írta meg a TASZSZ.

Az Oroszországból származó LNG-import értékben kifejezve 2023 novembere óta a legmagasabb volt.

LNG-szállító Neptune a németországi Rugenben horgonyozva (Fotó: Anadolu/AFP)

A statisztika szerint Oroszország értékben továbbra is az Európai Unió legfontosabb gázszállítói között maradt, 21,2 százalékkal, megelőzve az Egyesült Államokat (19 százalék) és Algéria (21,6 százalék) után a második helyen állva. Az uniós országok szeptemberben 701,5 millió eurót fizettek az orosz LNG-ért, ami 28 százalékos növekedést jelentett a hónaphoz képest és 26 százalékos növekedést az előző évhez képest. Ez a legmagasabb összeg 2023 novembere óta, amikor 719 millió eurót költöttek orosz LNG-szállítások kifizetésére.

A fő vásárlók Franciaország (366 millió euró), Spanyolország (141,5 millió euró) és Hollandia (93,6 millió euró) voltak.

Az EU szeptemberben 547,8 millió euró értékben importált orosz vezetékes gázt, ami 2024 júniusa óta a legmagasabb érték. A vezető vásárlók között volt Magyarország (231 millió euró), Görögország (150 millió euró) és Szlovákia (124 millió euró).

Összességében az Európai Unió októberben 1,3 milliárd eurót fizetett orosz gázért, ami hat százalékkal több a havihoz képest és 21 százalékkal több az előző év azonos időszakához képest. Az Oroszországból származó gázszállítások aránya az unión kívüli országokból származó európai gázimport teljes mennyiségén belül 21,2 százalék volt, szemben a szeptemberi 23,76 százalékkal.

Az Európai Unió 2024 január–októberében több mint hatmilliárd eurót fizetett az orosz vezetékes gázért és 5,7 milliárd eurót az orosz cseppfolyósított földgázért.

Német balti-tengeri terminál (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Stefan Sauer)

Korábban lapunk is megírta, hogy Európa energiaválsága továbbra is jelentős aggodalomra ad okot, különösen a földgáztartalékok fogyása és az időjárási előrejelzések alapján várható hideg tél miatt. A Bloomberg jelentése szerint a tartalékok gyors fogyása arra utal, hogy a kontinens már az őszi hónapokban is nagy mennyiségben használta a földgázt, ami részben az emelkedő energiaigényekkel, részben az ipari termelés helyreállásával magyarázható. A gázárak már korábban is rendkívül magas szinten voltak, ami a téli hideggel együtt tovább súlyosbíthatja a helyzetet, különösen azokban az országokban, amelyek nagyban függnek az importált földgáztól.

Europe Set for Coldest Winter Since Ukraine War, Posing Energy Risk https://t.co/isCOalyrcp — LNG Global (@lngglobal) November 27, 2024

Ezen kihívások kezelése érdekében az EU országai igyekeznek diverzifikálni energiaforrásaikat és növelni az LNG-importot, ennek ellenére a nyugati országokban a tél gazdasági és társadalmi szempontból is megterhelő lehet, különösen a magas rezsiköltségekkel szembesülő háztartások számára.