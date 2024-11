Kemény tél vár Európára

Az idei tél várhatóan komoly kihívásokat jelenthet Európának, különösen az energiaköltségek és a gáztartalékok miatt. A Bloomberg szerint a kontinens szokatlanul gyors ütemben fogyasztja el földgáztartalékait, amit tovább fokozhat, hogy az időjárási előrejelzések alapján az elmúlt évek leghidegebb tele következhet.

Ez pedig tovább növelheti a földgáz árát és az energiatartalékok kimerülése kiszolgáltatottabbá teheti az európai országokat az orosz nyomással szemben.

A legnehezebb helyzetben természetesen az energiakimaradásokkal is küzdő ukrán lakosság van, és a frontokra kényszerülők számára is még nehezebb lesz a következő pár hét-hónap, Európa nyugatibb vidékein pedig a gáz ára miatt aggódhatnak, írta a Világgazdaság.

A Weather Services International előrejelzése szerint decemberben tovább esik a hőmérséklet, és ezáltal a szokottnál nagyobb lesz a fűtési igény. A műholdas rendszereket üzemeltető Maxar Technologies Inc. meteorológusa, Matthew Droos szerint ugyanakkor északon és Közép-Európában viszonylag enyhe maradhat a tél, Olaszország és a Balkán azonban szokatlan hidegeket élhet meg.

Az orosz energiaóriás, a Gazprom logója (Fotó: AFP/Olga Maltseva)

Az elmúlt időszakban azt látjuk, hogy Európa egyszerre veszíti el a versenyképességét és az ellátásbiztonságát is veszélybe sodorja

– mondta el lapunknak Tóth Máté energiajogász. – A kontinens pengeélen táncol, aminek az oka az az energetikai szimbiózis, ami az elmúlt ötven évben kialakult Kelet és Nyugat, Oroszország és Európa között, azt sikerült az elmúlt bő két évben széttörnie Európának – folytatta.

– Ez pedig egy olyan helyzetben érte, amit az ezt felváltó modell nem tudott pótolni, így Európa energiaellátása rendkívül törékennyé vált. Ez a közelgő tél vonatkozásában két dimenzióban is érdekes – hangsúlyozta.

A Yara Sela cseppfolyósított gázt szállító tartályhajó a norvég Yara International cég új ammóniaimport-termináljának rakpartján, Ostermoor kikötőjében (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Marcus Brandt)

A szakértő arról beszélt, hogy Európa faramuci helyzetbe navigálta magát, tekintve az orosz energiahordozók látványos leépítését, ami az olaj esetén a szankciók, a gáznál pedig politikai döntések következménye. Az alternatív vásárlási szerződések (Egyesült Államok, Norvégia vagy a közvetítőszerepbe került országok) nem képesek betölteni az űrt, emellett jóval drágábbak.

Az alternatív energiaellátás elégtelen és jóval drágább is

– Európa hangsúlyosan az orosz gáz leépítéséről beszélt, és ez ellen foglalt állást, azonban azt láttuk, hogy még nőtt is Spanyolországnak, Hollandiának, Franciaországnak és Belgiumnak a nem szankcionált orosz LNG vásárlása, ami azt mutatja, hogy Európa nem létezhet az orosz földgáz nélkül – mutatott rá a szakértő.

Az amerikaiakkal megkötött hosszú távú gázszerződések viszont négyszer-ötször drágábbak az orosz gázbeszerzési árakhoz képest. Ezek ráadásul olyan húszéves szerződések, amiért még 2008-ban Magyarországot bírósági ítéletben marasztalta el az Európai Unió

– tette hozzá.

Mit mutat a töltöttség?

A tárolási kapacitás kapcsán érkező európai diadaljelentéseket érdemes fenntartással kezelni, mondta a szakértő.

Azt látni, hogy Európa – palástolandó a földgázkitettségét – egy számmal trükközik, ami nem más, mint a földgáztárolók töltöttsége. A rendkívül kicsi európai tárolókapacitás 95 és 100 százalékos töltöttsége ugyanis a valós fogyasztás egyharmada csupán

– mondta a szakértő, aki szerint ezt érdemes szembeállítani a magyar helyzettel, ami a magyar energiapolitika előrelátását húzza alá.

Magyarország gázzal és nem ideológiával fűt

A magyar földgázellátás nem lehet ideológiai kérdés

– jelentette ki még 2022 őszén Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter részt az orosz energiahét egyik ülésén Moszkvában 2022. október 13-án (Fotó: Anadolu/AFP Sefa Karacan)

A külgazdasági és külügyi tárcavezető aláhúzta: „mi vagyunk az az ország egyelőre Európában, amelyik talán a legjobban készült fel arra a rendkívül nehéz időszakra, ami most részben előttünk van, részben meg már benne is vagyunk”.

Szijjártó Péter már akkor úgy fogalmazott: „A földgáz megvásárlása vagy a földgáz eredete sem politikai állásfoglalás, hanem egy kőkemény, életbevágóan fizikai valóság.

Tele vannak a magyar földgáztárolók

– Amikor Magyarország azt mondja, hogy a jelenlegi hazai tárolókapacitás százszázalékos, akkor az azt jelenti, hogy a teljes éves magyar lakossági és ipari gázigény kétharmada rendelkezésre áll – hangsúlyozta Tóth Máté.

– A négy stratégiai biztonsági gáztározó, ami ilyenkor megtelik (Hajdúszoboszló, Pusztaederics, Kardoskút és Zsana), mind állami tulajdonban van, és nem lehet kérdés, hogy meg fogjuk tudni tölteni – húzta alá a szakértő.

Egy alkalmazott rutinellenőrzést végez Hajdúszoboszlón a földgázellenőrző központban (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

A 4,5 milliárd köbméteres magyar gáztároló-kapacitás azt jelenti, hogy ha mondjuk holnaptól egy gázmolekula sem jönne, akkor is nyár végéig kitart.

– Európára ez nem igaz, ezért hatalmas a kitettségük mind az időjárás, mind pedig a fogyasztási ingadozásoknak is, ezért adott esetben ellátási gondok is adódhatnak, emellett az ipar teljesítménye is tovább csökkenhet, mint azt Németországban az elmúlt időszakban is láthattuk – összegezte Tóth Máté.