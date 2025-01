Magyarország győzött Brüsszelben: uniós nyilatkozatot hozott nyilvánosságra a magyar miniszter

Bóka János, az európai uniós ügyekért felelős miniszter a Facebookon hozta nyilvánosságra az EU külügyi főképviselőjének és az Európai Bizottságnak azt a nyilatkozatát, amelyet Magyarország kapott az orosz szankciók meghosszabbításának nem megvétózásáért cserébe. A dokumentum négy fő pontot tartalmaz.

Magyarország garanciákat kapott Brüsszelben (Fotó: Hans Lucas via AFP)

Először is, az EU hangsúlyozza az uniós tagállamokat ellátó energia-infrastruktúra védelmének fontosságát, amelyet minden harmadik országnak tiszteletben kell tartania. A bizottság intézkedéseket fog hozni a kritikus infrastruktúra, mint például a villamosenergia-kábelek és a vezetékek védelmére.

Másodszor, az EU elkötelezett Ukrajna támogatása mellett, beleértve az energetikai infrastruktúra helyreállítását és stabilizálását is, amelyben Magyarország és Szlovákia is fontos szerepet játszik. A bizottság tárgyalásokat folytat Ukrajnával az európai gázellátásról az ukrajnai hálózaton keresztül, és ebben be kívánja vonni Magyarországot és Szlovákiát is.

Harmadszor, a bizottság megkeresi Ukrajnát, hogy garantálja az EU-ba irányuló kőolajszállításokat.

Végül, a bizottság emlékeztet a RepowerEU tervre, és ütemtervet kíván készíteni a kitűzött célok elérésére, támogatva a tagállamok diverzifikációs projektjeit.

A nyilatkozat lényegében azt jelenti, hogy az EU írásban vállalja a nyomásgyakorlást Ukrajna irányába az energia-infrastruktúra védelme érdekében, ami fontos garancia Magyarország számára.

Borítókép: Bóka János (Fotó: AFP)