Hogyan látják Magyarországot a szomszédaink?

A 2022 óta tartó orosz–ukrán háború bizonytalan politikai és gazdasági környezetet teremtett az Ukrajnával közvetlenül szomszédos térség országai számára, amelyben Magyarország kormánya bátor békemissziót vállalt és minden felet a rengeteg emberáldozattal járó konfliktus mielőbbi lezárására szólított fel. Fontos kérdés magyar nézőpontból, hogy hogyan változott hazánk megítélése a nehéz időkben a szomszédaink körében, illetve, hogy a magyarok véleménye hogyan változott a szomszédos országokról. Ezt járta körül a Nézőpont Intézet által idén kilencedik alkalommal elkészített Magyarország-barométer.

Magyarország és a szomszédos országok kölcsönös megítélése

A Magyarország-barométer 2025 elkészítéséhez Magyarországon és hat szomszéd országban végeztek egyenként ezerfős, országos reprezentatív mintán kérdőíves közvélemény-kutatást 2025 januárjában, így mind a hét ország társadalmának véleményéről, az egyes országok kölcsönös megítéléséről megbízható információkat szereztek.

Akik kedvezőbben látják Magyarországot, mint a magyarok őket

A magyarok (62 százalék) és a szlovákok (65 százalék) hasonlóan magas arányban vélekednek pozitívan egymás országáról. 2023 októbere óta erősíti egymást újra a két ország vezetése stratégiai kérdésekben, mint például az orosz–ukrán háborúban képviselt békepárti álláspont képviselete vagy a szuverenitás védelme az Európai Unió föderalista intézményeivel szemben. 2018 és 2023 között a szlovákoknak egyértelműen jobb véleménye volt hazánkról, mint a magyaroknak Szlovákiáról, de a Fico-kormány megalakulása után egyértelmű javulás állt be. A 2024-es és a 2025-ös adatok lényegében azt mutatják, hogy mindkét nemzet közel kétharmada pozitívan gondolkodik a másik nemzet országáról, amely a XX. század számos konfliktusa után történelmi sikernek tekinthető.

A magyarok felének (50 százalék) van jó véleménye Romániáról, amely adat második éves folyamatos javulást jelent keleti szomszédunk megítélésében, hiszen korábban csak a magyarok harmada mondta, hogy pozitív a Romániáról alkotott képe.

A románok Magyarországról alkotott véleményében ingadozás látható az elmúlt években. A háború első két évében még látható nagy arányú pozitív megítélés 2024-ben lecsökkent (39 százalék), idén azonban az azt megelőző évinél is magasabb, 61 százalékra emelkedett a hazánkról jó véleménnyel levők aránya. A mélypont magyarázható a magyarellenes pártok közel húszszázalékos EP-választási eredményével, a visszaerősödésnek pedig minden bizonnyal lendületet adott Románia schengeni övezethez való csatlakozása, amelynek elkötelezettje és szervezője volt a magyar kormány a soros EU-elnöksége alatt.

A magyarok relatív többsége (48 százaléka) jó véleménnyel volt Szerbiáról, amely adat a Románia megítéléséhez hasonló javulást jelent az elmúlt kilenc év során.

Korábban csak a magyarok harmada tekintett pozitívan déli szomszédunkra. A szerbek véleménye folyamatosan nagy arányban pozitív volt az utóbbi években Magyarországról, amelyet megerősít a magyar miniszterelnök és a szerb elnök szövetsége. A két ország együttműködése nélkül kezelhetetlen lett volna a balkáni illegális migrációs nyomás, nem kezdődhetett volna meg a stratégiai jelentőségű Budapest–Belgrád vasútvonal építése, s nem lenne sikeres együttműködés az energiabiztonság terén sem, amelyben a két országon is keresztülvezető Török Áramlat minden korábbinál nagyobb szerepet tölthet be a jövőben.

Amely szomszédokat a magyarok kedvezőbben látnak, mint ők hazánkat

A magyarok háromnegyede (76 százalék) 2025-ben jó véleménnyel volt Horvátországról, míg a horvátok 52 százaléka Magyarországról. A magyarok pozitív Horvátország-képe alighanem apolitikus, inkább az adriai tengerparthoz kapcsolódik, míg a horvátok Magyarország-képe nagyon is politikai természetű. Horvát nézőpontból beárnyalta a két ország kapcsolatát a 2013 óta húzódó MOL-INA-ügy, amelyben a horvátokat egy nemzetközi választott bíróság is komoly büntetésre ítélte. Ugyanakkor Zoran Milanović személyében olyan elnököt választott újra Horvátország 2025 januárjában, aki hasonló véleményen van megosztó nemzetközi témákban a magyar kormánnyal. Ellenzi az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást és kritikus az Európai Unió föderalizációval szemben is.

A magyarok többsége (69 százalék) jó véleménnyel volt Szlovéniáról is 2025 elején. A délnyugati szomszéd megítélése sem politikai téma hazánkban, róla inkább a turizmus kapcsán, s politikamentesen gondolkodnak a magyarok.

Ezzel ellentétes a szlovének valósága, körükben ugyanis csak 38 százalék vélekedik pozitívan Magyarországról. Ez a megosztottság nem meglepő, miután a szlovén belpolitikának bőségesen van magyar vonatkozása. A baloldali Golob-kormány legnagyobb ellenfele Janez Janša, aki Orbán Viktor régi szövetségese, és akit, a magyar kormányfővel együtt támad és démonizál a Szlovéniában többségi balos sajtó és balos politikai elit.

A magyaroknak egyértelműen Ausztriáról van a legjobb véleménye.

A magyarok négyötöde (81 százalék) jó véleménnyel volt Ausztriáról 2025-ben, míg az osztrákok körében a korábbi évekhez hasonlóan kisebbségben voltak a Magyarországról pozitív véleményen levők (36 százalék). A magyarok pozitívabb összképe könnyen magyarázható a nyugati szomszéd, a „sógorok” mintaszerepével és gazdasági utolérésük ambiciózus céljával. Ugyanakkor a két ország közötti viszony javulását vetíti előre, hogy az őszi osztrák választást a Fidesz európai szövetségese, az FPÖ nyerte meg, s reális esélye van, hogy a következő osztrák kancellár a Szabadságpárt elnöke lesz.

Borítókép: Az Országgyűlés épülete (Fotó: AFP)