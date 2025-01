Trump elbocsátja az FBI vezetőit

A távozásra felszólított FBI-vezetők olyan kulcsfontosságú területeket felügyeltek, mint a kiberbiztonság, a nemzetbiztonság és a bűnügyi nyomozások. A döntés megerősíti a Trump-adminisztráció szándékát, hogy „megtisztítsa” az FBI-t, amelyet az elnök korábban az őt érintő vizsgálatok miatt politikai elfogultsággal vádolt. Trump és szövetségesei szerint az FBI és az Igazságügyi Minisztérium fegyverként használta hatalmát politikai ellenfelei ellen, különösen a Mar-a-Lagó-i házkutatás és a Capitolium-ostrom ügyében folytatott nyomozások során.

Donald Trump rendkívül aktív kül- és belpolitikát folytat beiktatása óta.

Fotó: AFP

Trump régóta beszélt a tisztújítás szükségességéről

A Fox News értesülései szerint az intézkedések olyan magas rangú tisztviselőket érintenek, akiket az előző FBI-igazgató, Christopher Wray nevezett ki. Egy érintett tisztviselő e-mailben közölte kollégáival, hogy megdöbbentette a döntés, és semmilyen hivatalos indoklást nem kapott a menesztésére.

A Trump-adminisztráció az elmúlt hónapokban egyértelművé tette, hogy változtatásokat tervez az FBI felsővezetésében.

Kash Patel, akit Trump FBI-igazgatónak jelölt, épp nemrég szenátusi meghallgatáson vett részt.

„Nem érdekel a múlt, és nem fogok megtorló intézkedéseket hozni. Nem lesz politizálás az FBI-ban” – mondta Patel a meghallgatáson. Arra a kérdésre, hogy tudomása van-e az FBI-on belüli átszervezésekről, úgy válaszolt: „Nem vagyok tudatában ilyen terveknek.”

A CNN és a The New York Times szerint azonban sok ügynök tart attól, hogy a Trump elleni vizsgálatokban részt vevő kollégáikat is elbocsátják vagy lefokozzák. Az FBI-ügynökök Szövetsége találkozott Patellel, hogy biztosítékokat kérjen az ügynökök védelmére, de a jelölt nem adott egyértelmű választ az aggodalmaikra. Miközben Patel jelölése még szenátusi jóváhagyásra vár, az FBI ügyvezető igazgatója továbbra is Brian Driscoll. Az FBI nem kommentálta az ügyet, azonban a lépés jelentős belső feszültségeket okozott az ügynökségen belül.

Trump nem vesztegeti az időt

Donald Trump beiktatását követően példátlan sebességgel látott hozzá választási programja véghezviteléhez. Az átszervezések a kormányzat minden területét érintik a gazdaságtól a külpolitikán át egészen a titkosszolgálatokig. Az FBI mellett további intézmények is radikális átalakulás előtt állhatnak, különös tekintettel az Igazságügyi Minisztériumra és más szövetségi ügynökségekre. Donald Trump ezen felül külföldön is rendkívül aktív, legyen szó a sarkvidéki területekről vagy Dél-Amerikáról.

Borítókép: Donald Trump a Fehér Házban (Fotó: AFP)