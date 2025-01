Tűzszünet Gázában: A gyilkolásnak vége, de a konfliktusnak nincs

Hosszú tárgyalások után tűzszünet lépett életbe Gázában Izrael és a Hamász között. A megállapodás értelmében a Hamász harminchárom túszt enged el az első szakaszban. A fegyverszünet bejelentése előtt azonban izraeli légi támadásokban legalább tizenkettő palesztin vesztette életét Észak-Gázában.

Az elemző szerint a fegyverszünet jelentős diplomáciai siker, de a háború, amely a Hamász 2023 október 7-i támadásával kezdődött, továbbra is hatalmas pusztítást okoz.

Az izraeli média arról számolt be, hogy Benjamin Netanjahu miniszterelnök a fegyverszünettel szemben álló kabinettagokkal is tárgyalt. A palesztinok számára a túlélésen kívül nincs sok ok az ünneplésre: közel ötvenezer palesztin halt meg az izraeli támadásokban, több mint kétmillió embert pedig elűztek otthonaikból. Gáza romokban hever.

Az izraeli oldalon is vegyes érzelmek uralkodnak. A fegyverszünet első szakaszában harminchárom nőt, idősebb férfit, beteget és sebesültet szabadítanak fel, cserébe több száz palesztin fogolyért.

A többi túsz sorsa további tárgyalásoktól függ majd. A megállapodás második szakasza a többi túsz szabadon bocsátását, palesztin foglyok szabadon bocsátását és az izraeli csapatok kivonulását jelenti Gázából.

Az elemző szerint a fegyverszünet betartása a legnagyobb kihívás. Nyugati diplomaták attól tartanak, hogy a konfliktus újra kiéleződhet. A gázai háború hatalmas negatív következményekkel járt a Közel-Keleten, de elkerülte a régión belüli általános háborút.

Jeremy Bowen szerint a Hamász gyengült, de még mindig képes harcolni.

Borítókép: Izraeli túszok fényképe a sátor oldalán (Fotó: AFP)