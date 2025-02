Európában elsőként Magyarország kapott tájékoztatást a rijádi tárgyalásokról

Magyar Levente az MTI-hez eljuttatott nyilatkozatában kiemelte: Louis Bono, Marco Rubio amerikai külügyminiszter egyik közvetlen munkatársa egyenesen a tárgyalások helyszínéről, a szaúd-arábiai Rijádból érkezett Magyarországra, hogy elsőként Európában a magyar kormányt tájékoztassa az ott elhangzottakról.

Louis Bono elmondása szerint a rijádi találkozón konkrét vállalások ugyan nem történtek, de hatalmas előrelépésként értelmezhető az, hogy a tárgyalások létrejöttek és a felek megállapodtak a közös célban, ami az ukrajnai béke

– számolt be Magyar Levente. Hozzátette: az amerikai és az orosz fél megállapodott abban is, hogy folytatják a párbeszédet, és arról is szó esett köztük, hogy helyre kell állítani az Egyesült Államok és Oroszország közötti politikai, gazdasági kapcsolatokat.

Louis Bono megerősítette, hogy a Trump-adminisztráció kiemelten fontos nemzetközi partnerként tekint Magyarországra, és különösen számít ránk abban, hogy előmozdítsuk a Washington és Brüsszel közötti párbeszédet

– közölte Magyar Levente. Beszámolója szerint Louis Bonóval megállapították, hogy közös amerikai–magyar érdek az európai katonai védelmi képesség erősödése, hiszen Európa a jövőben nem fogja tudni a biztonságát olyan mértékben Washingtonra alapozni, mint eddig tette. Magyar Levente elmondta: szót ejtettek a kétoldalú ügyekről is; a párbeszéd ezekben a kérdésekben a jövőben folyamatos lesz.

