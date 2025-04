Erdő Péter megválasztását várja a híres spanyol pap

A spanyol pap azt is szóvá tette, hogy a spanyol kormányfő nem lesz jelen Ferenc pápa temetésén:

Jönnek a királyok... Minden ország más delegációt küld. Pedro Sánchez mindig nagyon támogató volt Ferenc pápával. Nem értem, miért nem akart személyesen eljönni.

Bár Apeles atya évekkel ezelőtt visszavonult a televíziózástól, nem hagyta teljesen maga mögött a közéletet. Korábban tartalékos tisztként szolgált, énekesi próbálkozásai is voltak, és hivatalos profilja szerint többek közt magándetektívként, fordítóként, újságíróként és egyháztörténeti kutatóként is tevékenykedik Rómában. Most, a pápaválasztás küszöbén újra a figyelem középpontjába került és egyértelműen jelezte, hogy szerinte Erdő Péter lenne a legalkalmasabb a katolikus egyház vezetésére.

Borítókép: Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek (Fotó: MTI)