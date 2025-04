Trump döntött az orosz szankciókról, Putyin ennek nem fog örülni

Az Egyesült Államok hat oroszországi természetes és jogi személy ellen vezetett be szankciókat az amerikai pénzügyminisztérium nyilvánosságra hozott listája szerint. A dokumentumban szerepel Jurij Beljakov és Vjacseszlav Vidanov orosz állampolgár, valamint az afgán állampolgársággal is rendelkező Szohrab Gairat is. Trump szankciói alá esik az Edison, a Colibri Group és a Sky Frame nevű cég is.

Trumpék szankciókat oldottak fel

Az amerikai tárca azt is elárulta, hogy a felsorolt személyek és cégek mindegyike a terrorizmus elleni küzdelem részeként került fel a szankciós listájára. A minisztérium ugyanakkor megszüntette a Boris Rotenberg üzletemberrel kapcsolatban álló Karina Rotenberggel szembeni korlátozó intézkedéseket.

Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban közölte, hogy eddig 28 595 szankciót vetettek ki Oroszországból származó magánszemélyek és jogi személyek ellen, ami sokszorosa annak, amit az összes többi országgal szemben együttvéve vetettek ki. Az orosz elnök szerint a korlátozó intézkedések a Moszkvára gyakorolt rendszerszintű stratégiai nyomás mechanizmusát jelentik.

Oroszország az utóbbi hónapokban többször hangsúlyozta, hogy az ország képes megbirkózni azzal a szankciós nyomással, amelyet „barátságtalan államok” már évekkel ezelőtt elkezdtek az országra gyakorolni, és amely tovább fokozódik.

Hatástalan nyugati szankciók

Arról azonban már lapunk is többször beszámolt, hogy a nyugati szankciók nagyrészt hatástalannak bizonyultak az orosz–ukrán háború kitörése óta. Beszámoltunk például arról, hogy az oroszok különböző kerülőutakon és csempészhálózatokon keresztül kerülik ki a nyugati luxuscikkekre vonatkozó szankciókat, hogy továbbra is hozzáférhessenek a prémium európai divathoz. Az orosz–ukrán háború kitörését követően bevezetett korlátozások ellenére a dizájnertermékek, mint például a Bottega Veneta táskák és luxusöltönyök, folyamatosan érkeztek Oroszországba titkos ellátási láncokon keresztül.

Az Európai Unió 2022-es korlátozása legfeljebb 318 dollárba kerülő luxuscikkek értékesítését engedélyezte Oroszországba. A vámnyilvántartások azonban arra utaltak, hogy az árukat olyan országokon keresztül juttatták el, mint az Egyesült Arab Emírségek és Kína, ahol ezeket a szankciókat nem alkalmazzák.

Például egy szállítmány, amely több mint háromszáz olasz gyártmányú Bottega Veneta táskát tartalmazott, átlagosan 1800 dolláros áron, egy kínai viszonteladó közreműködésével érkezett Oroszországba Dubajból. Az Instagramon és a Telegramon működő személyes vásárlók nyíltan hirdették szolgáltatásaikat az orosz ügyfeleknek, hozzáférést ígérve az exkluzív kollekciókhoz.

Az oroszok az energiahordozókat érintő szankciókon nevetnek

Az is emlékezetes, hogy a Biden-kormányzat még Trump hivatalba lépése előtt új szankciókat vezetett be Oroszország energetikai szektora ellen, azonban ezek nem csökkentették az olaj- és gázszektorból származó állami bevételeket. A bevételi növekedés főként a kitermelési adóból származó többletbevételnek tudható be, de az olaj- és földgázexportból származó vámbevételek is növekedtek. Emellett az olajszállításokból származó állami bevételek is stabilan magas szinten maradtak.

A kormány kompenzációs kifizetésekkel támogatja az olajcégeket a hazai üzemanyagárak stabilizálása érdekében. Januárban ezek az állami támogatások több mint 150 milliárd rubelt tettek ki, ami hat százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet, de valamivel kevesebb volt, mint decemberben.

